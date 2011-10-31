Александр Лукашенко вручил государственные награды и государственные премии Беларуси

Главный ресурс страны — труд и талант ее граждан. Об этом заявил сегодня Александр Лукашенко на церемонии вручения государственных наград и государственных премий Беларуси.

Нынешняя церемония — особенная. Кроме обладателей орденов и медалей, здесь были и лауреаты государственной премии. Ее вручают раз в два года.

В последнее время требования к соискателям госпремий выросли. Главное — превосходство новейших разработок над тем, что уже сделано в мире.

Всего высоких званий сегодня удостоены 50 человек. Это врачи, военнослужащие, конструкторы, журналисты, педагоги деятели культуры и спортсмены, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

в последние годы требования к соискателям государственных премий значительно возросли. Важнейшими критериями стали превосходство их разработок над мировыми аналогами, конкурентоспособность на рынках и вклад в обеспечение национальной безопасности. На фоне вооруженных конфликтов, которыми охвачен современный мир, каждый понимает, что главное в жизни — это чистое небо над головой, спокойствие и уверенность наших людей в завтрашнем дне. Мы награждаем людей, которые имели непосредственное отношение к раскрытию теракта в минском метро и тех, кто охраняет порядок нашей Родины каждый день. В республике не допустили разгула преступности и хаоса. Беларусь остается мирной и сплоченной страной. Растет престиж воинской службы, авторитет органов внутренних дел, и в этом большая заслуга тех, кто получил сегодня награды. Спасибо вам за верную службу Отечеству.

Андрей Горулько, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Идёт развитие и совершенствование, создание непосредственно интегрированной системы охраны государственной границы, совершенствование и развитие таких важных компонентов как оперативная деятельность, направленная на борьбу с различными видами противоправной деятельности на государственной границе.

Александр Белецкий, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:

Наш коллектив учёных, хирургов — это всё единомышленники. Это разработки, которые проводились на протяжении 30 лет. Суть работы, за которую вручается эта награда — создание целой схемы оперативного лечения дегенеративных дистрофических заболеваний тазобедренных суставов у детей и подростков. Принцип в том, чтобы не допустить этих больных с тяжёлой хирургической патологией до эндопротезирования тазобедренного сустава.

Александр Скорина, машинист ОАО «Беларуськалий»:

Предприятие, конечно, изменилось, и это несопоставимо с тем, что было раньше: новая техника, новые люди, специалисты, рынки сбыта, новые цеха, новые заводы. «Беларуськалий»растёт.