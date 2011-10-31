Александр Лукашенко вручил государственные награды и государственные премии Беларуси

Нынешняя церемония — особенная. Кроме обладателей орденов и медалей, здесь были и лауреаты государственной премии. Ее вручают раз в два года.
В последнее время требования к соискателям госпремий выросли. Главное — превосходство новейших разработок над тем, что уже сделано в мире.
Всего высоких званий сегодня удостоены 50 человек. Это врачи, военнослужащие, конструкторы, журналисты, педагоги деятели культуры и спортсмены, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко:
в последние годы требования к соискателям государственных премий значительно возросли. Важнейшими критериями стали превосходство их разработок над мировыми аналогами, конкурентоспособность на рынках и вклад в обеспечение национальной безопасности. На фоне вооруженных конфликтов, которыми охвачен современный мир, каждый понимает, что главное в жизни — это чистое небо над головой, спокойствие и уверенность наших людей в завтрашнем дне. Мы награждаем людей, которые имели непосредственное отношение к раскрытию теракта в минском метро и тех, кто охраняет порядок нашей Родины каждый день. В республике не допустили разгула преступности и хаоса. Беларусь остается мирной и сплоченной страной. Растет престиж воинской службы, авторитет органов внутренних дел, и в этом большая заслуга тех, кто получил сегодня награды. Спасибо вам за верную службу Отечеству.
Андрей Горулько, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Идёт развитие и совершенствование, создание непосредственно интегрированной системы охраны государственной границы, совершенствование и развитие таких важных компонентов как оперативная деятельность, направленная на борьбу с различными видами противоправной деятельности на государственной границе.
Александр Белецкий, директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии:
Наш коллектив учёных, хирургов — это всё единомышленники. Это разработки, которые проводились на протяжении 30 лет. Суть работы, за которую вручается эта награда — создание целой схемы оперативного лечения дегенеративных дистрофических заболеваний тазобедренных суставов у детей и подростков. Принцип в том, чтобы не допустить этих больных с тяжёлой хирургической патологией до эндопротезирования тазобедренного сустава.
Александр Скорина, машинист ОАО «Беларуськалий»:
Предприятие, конечно, изменилось, и это несопоставимо с тем, что было раньше: новая техника, новые люди, специалисты, рынки сбыта, новые цеха, новые заводы. «Беларуськалий»растёт.