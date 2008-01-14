Александр Лукашенко вручил государственные награды

Вручая награды работникам различных отраслей экономики, Президент заявил, что 2008 год станет ключевым в реализации пятилетней программы социально-экономического развития Беларуси.

Глава государства выразил надежду, что "в новом году награжденные будут работать с удвоенной энергией, потому что задачи стоят еще более ответственные, а планы - более напряженные".



Президент отметил, что высокой оценки и добрых слов заслуживают руководители, специалисты и рабочие промышленных предприятий. В сложных условиях они сумели не только не снизить темпы производства, но и значительно нарастить показатели, добившись повышения эффективности хозяйствования.

Глубокого уважения и похвалы, по словам Александра Лукашенко, заслуживают сотрудники правоохранительных органов и пограничники. В нынешнем году, как и прежде, обеспечению правопорядка в стране и борьбе с любыми проявлениями преступности будет уделяться серьезное внимание.

Награждая руководителей вузов, ученых и педагогов, а также деятелей искусства и культуры, сотрудников СМИ, глава государства отметил важность умелой целенаправленной воспитательной работы, последовательной и активной позиции. Президент Беларуси наградил также орденом Дружбы народов бывшего посла Туркменистана в Беларуси Илью Вельджанова.

