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Александр Лукашенко вручил дипломы избранным академикам и членам-корреспондентам Национальной академии наук Беларуси

16 июля 2009 13:33
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Белорусским ученым необходимо перейти от лабораторных экспериментов к промышленному внедрению собственных разработок и продаже интеллектуального продукта на мировом рынке — заявил Президент.

Вместе с тем от ученых ожидают не только новых технологий и материалов, но и стратегических предложений по развитию белорусской науки, укреплению государства, интеллектуальному и духовному обогащению людей.

Среди избранных нынешних академиков такие видные ученые, как Сергей Абламейко, Борис Хрусталев, Александр Мрочек, Николай Крутько, Владимир Улащик.

Александр Лукашенко вручил также дипломы 24-м членам-корреспондентам Национальной Академии Наук.

— Это должен быть конкурс не высоких должностей, не звучных фамилий, а реальных научных достижений и творческих потенциалов. Тех, кто на самом деле занимается развитием науки. Открытием неизвестного, находится в неустанном поиске нового. Радует, что в нынешнем году претендентов на академические звания было как никогда много. Это позволило по-настоящему создать конкурентоспособную среду, предъявлять действительно высокие требования и избрать наиболее достойных ученых, — сказал Александр Лукашенко.

# общество # Лукашенко

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