Александр Лукашенко в День Первомая присоединился к отдыхающим в парке Горького

После завершения тренировочного хоккейного матча на крытом катке «Юности» Президент решил прогуляться по Центральному детскому парку имени Горького.

Этот старейший минский парк – бывший Губернаторский сад – сегодня отмечает 205-летие. В парке сегодня проходят массовые гуляния в честь Праздника труда. Глава государства прошел вдоль набережной Свислочи до центрального входа в парк, оставил запись на доске пожеланий.

Минчане, отдыхающие в тот момент в парке, появлению Президента удивились, но не растерялись. Некоторые даже засняли Александра Лукашенко на любительские фото- и видеокамеры.

Сам же Глава государства после прогулки и общения с горожанами ответил на вопросы журналистов. Белорусский лидер поделился мнением по поводу традиции празднования 1 Мая, а также поздравил всех с Праздником.