Александр Лукашенко уже прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику

Менее двух суток остается до начала самого ожидаемого события четырехлетия – 29-х Олимпийских игр. Они станут самыми масштабными в истории практически по всем возможным показателям. Рекордным будет количество участников, гостей и видов спорта. На церемонии открытия Олимпийских игр будет присутствовать Президент Беларуси.

Планируется, что завтра глава белорусского государства встретится с председателем Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао. Китай является одним из ключевых внешнеторговых партнеров Беларуси. По итогам 2007 года КНР заняла 5-е место по объему товарооборота, 7-е - по экспорту Беларуси и 3-е - по импорту среди стран дальнего зарубежья.



И завтра состоится официальное открытие Олимпийской деревни. Там уже заселились 137 белорусских атлетов и тренеров по 15 видам спорта. Здание, где живет белорусская делегация обозначено цифрой 8. Она считается счастливой у китайцев. В этом видят добрый знак и члены нашей команды. Белорусский штаб уже перешел на 16-часовой рабочий график. Подробности из Пекина специально для СТВ — сообщил пресс-атташе Национального Олимпийского комитета Беларуси Петр Рябухин.

Государство сделало все, чтобы подготовить достойную олимпийскую делегацию. Об этом Президент говорил на официальной церемонии проводов белорусских спортсменов на Олимпийские игры. Наши завоевали право выступать в 26 видах спорта по 130 дисциплинам олимпийской программы. И это лучший показатель в Олимпийской истории. Наша страна надеется попасть в 20-ку сильнейших команд планеты. А для этого, по оценке специалистов, необходимо улучшить результаты двух предыдущих Олимпиад.

Как обещал Президент, встреча в Пекине с белорусскими олимпийцами состоялась. В нашей Олимпийской деревне. На схеме она обозначена как А8. Эта цифра – счастливая для Китая. Это – добрый знак - и для наших спортсменов.

А в Птичьем Гнезде – уже последние приготовления. Все репетиции церемонии открытия – под строжайшим секретом. Все в ожидании момента, когда Олимпийский Огонь – вновь объединит один мир – в одной мечте. 08.08.08 в 8 часов и 8 минут.

Китайские дипломаты говорят, что успех белорусов – это и наш успех. Стратегические партнеры в геополитике, и в Большом спорте – друг друга поддерживают. Впервые – белорусский флаг на Олимпиаде 2008 будет поднят уже завтра утром. В Олимпийской деревне – в 10 утра – по белорусскому времени. Сколько раз повторится эта церемония уже на самих Олимпийских играх – главный вопрос ближайших 19 дней.

