Александр Лукашенко: уже, наверное, в стране нет заблудших, обманутых. Остались только враги, которые говорят: нет, это не так, это другое

Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений.
Ксения Худолей продолжит.
Не оставить безнаказанным ни один эпизод – требование Президента. Александр Лукашенко поручил нашему МИД пригласить руководителей дипмиссий тех стран, которые теперь уже точно показали свои истинные намерения, и категорически потребовать выдать преступников. Ведь все это – ужасная ретроспектива истребления нашего народа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Теперь вы видите: они хотят повернуть историю вспять, реабилитировать своих дедов и прадедов и завершить ими начатое дело. Поэтому вышли крушить суверенное государство. Это немыслимо: к сакральным местам нашей государственности они двинулись под знаменами фашистских наймитов – полицаев. Мы должны были защитить свой суверенитет и свою страну. И время показало, что мы сделали правильно. Уже, наверное, нет заблудших, обманутых в стране, которые бы не убедились, в действительности что происходило вчера и происходит сегодня. Остались только враги, которые говорят: нет, это не так, это другое. И вы должны это понимать.
Я искренне благодарен людям в погонах. В напряженный период вы были с народом. Вы защитили мирных граждан, которые верят в вас, ценят национальное единство, свободу, не желают рушить свой дом – Беларусь. Вы, как и поколение победителей, показали, что только опора на своих людей и свою землю дает силы и моральное право отстаивать интересы народа. Только патриотизм служит прочной основой всех начинаний.