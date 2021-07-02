Александр Лукашенко: уже, наверное, в стране нет заблудших, обманутых. Остались только враги, которые говорят: нет, это не так, это другое

Новости Беларуси. Разговор с позиции силы с белорусским народом бесперспективен. Об этом заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна столкнулась с колоссальным давлением. По сути, государство живет в условиях гибридной войны. Но белорусы и особенно люди в погонах показали пример того, как надо отстаивать национальные интересы, что должен делать каждый, кто дорожит своей независимостью – это особенно подчеркнул Президент. Во Дворце Республики глава государства сделал ряд важных заявлений. Ксения Худолей продолжит. Не оставить безнаказанным ни один эпизод – требование Президента. Александр Лукашенко поручил нашему МИД пригласить руководителей дипмиссий тех стран, которые теперь уже точно показали свои истинные намерения, и категорически потребовать выдать преступников. Ведь все это – ужасная ретроспектива истребления нашего народа.