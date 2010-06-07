Александр Лукашенко: У нас некоторые ректоры засиделись

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития высшей школы. Среди тем, которые обсуждались сегодня, – присоединение Беларуси к Болонскому процессу или, говоря другим языком, к «зоне европейского высшего образования».

Глава государства предостерег от поспешных решений и коренной ломки национальной образовательной системы.

Сегодня ВУЗы трех десятков европейских стран свои учебные программы составляют, ориентируясь на Болонскую декларацию. Для Беларуси присоединение к Болонскому процессу было бы логичным шагом интеграции в общеевропейскую систему образования. И тогда бы, к примеру, студенты Белгосуниверситета встречались бы с коллегами из Франции и Германии также часто, как сегодня со студентами из рядом расположенного Педагогического университета.

Европа задумалась о создании единого образовательного пространства. И итальянская Болонья стало местом, где впервые озвучили эти объединительные идеи. Из того, что на поверхности: студенты и преподаватели могут активно общаться с коллегами из других стран (в идеале – провести не менее семестра в другом ВУЗе, желательно зарубежном), а университеты получают особую самостоятельность.

Александр Радьков, министр образования Республики Беларусь:

– Это возможность привлечения большего количества студентов для получения образования. Они и так заинтересованы, но у них есть всегда вопрос, насколько мы формально участвуем в Болонском процессе. И это, конечно, добавит экспорт наших образовательных услуг.

Европейские реформы да на белорусскую почву: министр образования сегодня рассказал Президенту, какие выгоды сулит нашей образовательной системе присоединение к Болонскому процессу. Но аргументы показались Главе государства не убедительными.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Наше образование пользуется большим спросом за рубежом. Куда не приедешь, все просят принять студентов учиться. И платят ведь хорошие деньги. Так стоит ли нам идти на ломку образования. Конечно, нет.

Это уже не первое обсуждение возможности интеграции Беларуси в общеевропейскую систему образования. Впервые Болонская тема возникла еще 5 лет назад на совещании у Президента. После этого как высшая, так и средняя школа, пережили этап перемен. У очередной реформы должны быть веские причины, считает Президент, и подчеркивает – если проводить, то только с учетом интересов национальной экономики.

Александр Лукашенко:

– Главное остается неизменным, мы не имеем права сломать систему образования. Мы дореформировались уже в образовании, что если мы еще пойдем на какую-то реформу, ученые, преподаватели и учителя просто начнут плеваться. Нам нужна абсолютно нормальная система образования, ориентированная, прежде всего, на нашу экономику, на наше общество, на нашу страну.

Тема присоединения белорусской системы образования к Болонскому процессу стала поводом для более подробного разговора о положении дел в отечественной высшей школе. Встряска некоторым ВУЗам и некоторым ректорам не помешает.

Александр Лукашенко:

– У нас некоторые ректоры засиделись. Сидят, как за каменной стеной и считают, что им ничего не надо. Мне уже студенты некоторые рассказывают о том, что крыша потекла, стена обрушилась, в аудиторию не войти – окна не помыты. Это не дело. И вузы надо встряхнуть по полной программе. В течении этого года мы серьезнейшим образом обратимся к системе образования с точки зрения организации процессов самих вузов, с точки зрения разработки новых программ, новых пособий. Поэтому, я думаю, у нас есть много вопросов и проблем в образовании, которыми мы должны заниматься, не влезая в какие-то непонятные реформы.

Ирина Туркова, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.