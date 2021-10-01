Александр Лукашенко: «У каждого студента горит, бурлит порой 50% не в точку, не в строчку»

Новости Беларуси. Кадровая политика, подготовка к принятию политических решений и экспертной оценке документов, работа идеологической вертикали. 1 октября Александр Лукашенко провел совещание с руководством Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Молодежь – всегда отдельная тема. Есть нормальные проекты. Инновационный – «100 идей для Беларуси», волонтерский – когда молодые люди помогают пожилым, благоустраивают памятники и мемориалы. На высоте проведение трудового семестра. Надо другое – хотя бы разговаривать с молодежью, студенчеством, ведь до похода Президента в БГУ никто из чиновников и не пытался комуницировать с этой активной частью населения.