Александр Лукашенко: «У каждого студента горит, бурлит порой 50% не в точку, не в строчку»

Евгени й Пустово й, корреспондент : Молодежь – всегда отдельная тема. Есть нормальные проекты. Инновационный – «100 идей для Беларуси», волонтерский – когда молодые люди помогают пожилым, благоустраивают памятники и мемориалы. На высоте проведение трудового семестра. Надо другое – хотя бы разговаривать с молодежью, студенчеством, ведь до похода Президента в БГУ никто из чиновников и не пытался комуницировать с этой активной частью населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ну так чего, успокоились? Все будет хорошо? Хотя есть там очаги определенные, так надо работать в студенческих коллективах, надо с ними разговаривать. Мы ведь опытно имеем уже диалоговых площадок территориальных. А почему к студентам не пойти и не организовать эти диалоговые площадки и там с ними не поговорить, не послушать их? Ну все же были студентами. У каждого студента горит, бурлит порой 50 % не в точку, не в строчку, но это их мнение. И мы должны найти 50 % полезного для страны и вычленить из этих студенческих коллективов.