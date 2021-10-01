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Александр Лукашенко: «У каждого студента горит, бурлит порой 50% не в точку, не в строчку»

01 октября 2021 21:42
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Новости Беларуси. Кадровая политика, подготовка к принятию политических решений и экспертной оценке документов, работа идеологической вертикали. 1 октября Александр Лукашенко провел совещание с руководством Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:
Молодежь – всегда отдельная тема. Есть нормальные проекты. Инновационный – «100 идей для Беларуси», волонтерский – когда молодые люди помогают пожилым, благоустраивают памятники и мемориалы. На высоте проведение трудового семестра. Надо другое – хотя бы разговаривать с молодежью, студенчеством, ведь до похода Президента в БГУ никто из чиновников и не пытался комуницировать с этой активной частью населения.

Александр Лукашенко: «У каждого студента горит, бурлит порой 50% не в точку, не в строчку»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ну так чего, успокоились? Все будет хорошо? Хотя есть там очаги определенные, так надо работать в студенческих коллективах, надо с ними разговаривать. Мы ведь опытно имеем уже диалоговых площадок территориальных. А почему к студентам не пойти и не организовать эти диалоговые площадки и там с ними не поговорить, не послушать их? Ну все же были студентами. У каждого студента горит, бурлит порой 50 % не в точку, не в строчку, но это их мнение. И мы должны найти 50 % полезного для страны и вычленить из этих студенческих коллективов.

Александр Лукашенко: «У каждого студента горит, бурлит порой 50% не в точку, не в строчку»-4

Александр Лукашенко: напрочь провалена работа с общественными организациями, такими как БРСМ, «Белая Русь». Читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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