Александр Лукашенко совершит сегодня рабочую поездку по Чериковскому району Могилевской области

Александр Лукашенко по традиции совершает поездку по регионам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС.

Евгений Горин, телекомпания СТВ:

Сегодня, когда исполняется 24 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС, предполагается, что Президент посетит один из регионов, наиболее сильно пострадавших от этой трагедии.

Чериковский район Могилевской области — одна из основных тем этой рабочей поездки. Александр Лукашенко ознакомится с тем, как технологически происходит производство чистой продукции на пострадавших от радиации территориях.

Также в планах Главы государства посетить в городе филиал Чериковской специальной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Здесь могут быть рассмотрены вопросы развития спорта как составляющей здорового образа жизни на селе.

Предполагается, что Александр Лукашенко ознакомится с социально-экономическим развитием региона, послушает доклад о ходе весенне-полевых работ в республике и Могилевской области в частности.