Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Минской области

Президент уже побывал на кукурузном поле хозяйства «Гастеловское».

Ставку именно на эту культуру Беларусь сделала 10 лет назад. Сегодня два из трех зерен – белорусские. Экономия – в десятки миллионов евро. И уже к 2013 году все 100% посевного материала будут отечественными.

Год по кукурузе получился урожайным. Президент поинтересовался качеством собранного в республике урожая и поручил всем губернаторам заканчивать с экспериментами и уже со следующего года окончательно определиться со структурой севооборота.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Уровень показателя – это ваш нижний барьер, нижняя ступень. Вы должны зубами за это вцепиться и не допускать ниже уровня, чем в этом году.

Получают в Бресте, Гомеле 1 млн 200. В будущем году Гомель для себя должен ставить задачу в 1,5 млн тонн. 1 млн 300 должна поставить себе целью Брестская область.

Главе государства продемонстрировали возможности нового отечественного экспериментального кормоуборочного комбайна. Сейчас машина завершает испытания. Его мощности значительно превосходят предыдущие модели. «Гомсельмаш» может выпускать новых машин до полусотни в год.

Тем не менее, потребности хозяйств значительно выше. Александр Лукашенко поручил в полной мере обеспечить сельхозпредприятия техникой и усилить контроль за ее сохранностью и эксплуатацией.

Александр Лукашенко:

Выдавайте поручения заводам, чтобы они им произвели к будущему году то, что они закажут. Но вы имейте в виду: к Мясниковичу ходить не надо. Он вам отдаст все, что у него есть, и больше к нему не ходите. Исходите из своих реалий, напрягайтесь.

Может, к концу года будут какие-то деньги. Так мы их дадим вам. Плясать надо от них. Надо собрать заявки и отдать на заводы. Если кто-то будет против, вы мне доложите.

Ожидается, что глава государства посмотрит также как оборудованы картофеле- и овощехранилища, оценит возможности уникальной экспериментальной лаборатории Института плодоводства Академии наук Беларуси. Вероятно, будет затронута и тема заготовки кормов. После чего планируется масштабное совещание по наиболее актуальным проблемам сельскохозяйственной отрасли.

Приглашено к разговору более 50 специалистов, в том числе и руководители различных сельхозорганизаций, которые неоднократно посещал Александр Лукашенко во время рабочих поездок по регионам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».