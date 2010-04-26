Александр Лукашенко совершает рабочую поездку по Чериковскому району Могилевской области

Александр Лукашенко по традиции совершает поездку по регионам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС. Сегодня Глава государства посещает Могилевскую область, где знакомится с социально-экономическим развитием Чериковского района, работой по совершенствованию социальной защиты населения, пострадавшего от аварии на ЧАЭС.

Евгений Горин, телекомпания СТВ:

Александр Лукашенко посетил все объекты, которые предполагал посетить в течение этой рабочей поездки по Чериковскому району Могилевской области.

Александр Лукашенко традиционно ежегодно посещает такие территории, чтобы на месте ознакомиться с проблемами людей и дать поручения по их устранению. Сегодня одна из тем рабочей поездки — проверить, как выполняется Указ Президента по строительству молочной фермы.

Напомним, что к концу прошлого года в каждом районе — а их в Беларуси 118 — должно было появиться как минимум по одному образцово-показательному производству как ориентир для строительства остальных.

Вот и на базе СПК «Езерский» Александр Лукашенко продемонстрировали такую, в том числе и технологию по производству экологически чистых на зараженных территориях. Президент, в частности, обратил внимание на то, что нам нужно развивать и внедрять новые технологии в сельском хозяйстве, чтобы конкурировать с нашими соседями в продаже и производстве сельхозпродукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Кто мог сказать пять лет назад, что Украина «достукается» до такой ситуации? Сегодня Украина нам «в хвост дышит». Все пошли вперед. И Россия пойдет, потому что у нее огромные ресурсы. Они шаг в шаг идут за нами. Но мы не должны отстать. Мы в этой гонке должны опередить — на полшага, на шаг идти впереди.

Все сельхозпредприятия Чериковского района сработали в прошлом году прибыльно — ни одно из них не было убыточным. Конечно, возникает вопрос: «Что можно выращивать на загрязненных землях?» Специалисты утверждают, что есть сельхозкультуры, например горошек и кукуруза, которые не накапливают в себе радионуклиды. Более того, в торговую сеть не попал еще ни один продукт, загрязненный радиацией, — за этим осуществляется строгий контроль.

Еще одно поручение Главы государства касалось того, что Президент увидел с вертолета. В частности, оно касается приведения в порядок полей и приусадебных участков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сказано, что фермы надо огородить — железно надо огородить. Огородите по периметру без всяких излишеств. Один раз надо сделать — и будет нормально. Сказано, что распахать надо по контуру все поля до поймы, до канала, до леса, до дороги — значит, надо распахать. Один раз распашешь — и проблем не будет долгие годы.

Александр Лукашенко пообщался с жителями агрогородка Езеры. Собралось огромное количество людей в том, числе жителей соседних населенных пунктов. Стоит отметить, что беседа прошла в форме живого диалога.

Регионы, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, первый раз Глава государства посетил в 1995 году. И с тех пор ежегодно Александр Лукашенко совершает рабочие поездки в эти районы с тем, чтобы на месте посмотреть ситуацию, оценить, как выполняются программы по восстановлению территорий. В центре внимания Президента — социальная и экономическая поддержка и выполнение данных ранее поручений.

Так, в прошлом году Александр Лукашенко был в Гомельской области. Президент посетил комбинат строительных материалов в Лоеве и Комаринскую районную больницу.

Глава государства отметил, что все программы, направленные на восстановление этого региона, будут финансироваться в первоочередном порядке. Президент акцентировал внимание на том, что вопросом номер один остается безопасность граждан и поставил задачу усилить контроль за чистотой продуктов, которые производятся на этой земле.