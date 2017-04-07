Александр Лукашенко: социальная несправедливость среди ученых – это страшное зло

Во время разговора глава государства обратил внимание на проблемы, которые накопились. В частности, громоздкость структуры, низкий уровень наукоемкости ВВП страны. Есть также вопросы и с неравномерным распределением средств инновационного фонда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам не следует давать деньги просто так, их надо заработать. Я готов сегодня финансировать, если это нужно, науку в большем объеме, потому что мы положили в основу экономического и социального развития инновационный путь, которого мы до сих пор еще не видим, а это пятилетка инноваций. Но только не так, что это копейки, давайте будем всем платить, и кандидатам, и докторам. А доктор, который выстрадал диссертацию, будет сидеть и видеть много других, которые там где-то кто-то кому-то помог, пропихнул, подтолкнул и так далее. Я же понимаю, это жизнь. Он защитил докторскую, а он не то что на доктора не тянет, к кандидату его близко подпускать нельзя. А все одинаковые. Несправедливость социальная среди ученых – это страшная болезнь, это страшное зло.

Я говорю о том, как дальше будем жить, как сделать, чтобы ученые не были нищими. Потому что многие из вас не с воды на хлеб перебиваются, но не то что небогатые, а можно сказать, совсем небогатые люди. А настоящий ученый нормальным должен быть в этом обществе. Это главная цель моего сегодняшнего совещания, моей встречи с вами. Но за результат.

В совещании принимают участие более 400 человек. Это ученые, чиновники, руководители предприятий и ректоры ВУЗов. Перед началом большого разговора о настоящем и будущем белоруской науки глава государства посетил выставку современных разработок. Александру Лукашенко продемонстрировали последние достижения наших ученых.