Александр Лукашенко: систему подготовки военных кадров необходимо совершенствовать

Новости Беларуси. Систему подготовки военных кадров в Беларуси необходимо совершенствовать. Такое поручение дал Президент Александр Лукашенко руководству Вооруженных Сил. Под Барановичами 19 октября экзаменуют офицеров белорусской армии.

Профессиональная и должностная подготовка, умение вести за собой в бой и безупречно поражать мишени, управлять танком и демонстрировать отличную физическую подготовку. При всем этом, главное, чтобы офицер мог научить своего подчиненного, подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не стану оспаривать, что

эта система существует, но то, что мы ее давно не встряхивали и не приспособили к современной войне, это факт.

Меня информируют о том, что у половины тех, кто закончил у нас факультеты генштаба, особенно в оперативном, стратегическом звене, наверно, там мы излишне готовим людей. Как шутят сами военные, все стратеги. Нам, говорят, столько стратегов не надо. Есть у нас проблемы и со сроками обучения, программами и с преподавателями. Надо посмотреть на преподавателей. Надо брать преподавателями подготовленных людей из частей, чтобы они могли учить тому, что надо на войне. Я направил письмо в ваш адрес. Надо в госсекретариате создать группу специалистов и все проанализировать, вычистить из программ ненужное, сделать вменяемыми сроки обучения, чтобы люди не приходили, не отдыхали, посмотреть на заочную форму обучения: надо ли она нам. Офицеры ее критикуют, те, которые обучались и которые в академии занимаются. Чему заочно можно научиться. Надо готовить оптимальный срок, оптимальные программы. Вас же и в гражданских ВУЗах немало готовят в интересах Вооруженных Сил, начиная от медицинских и заканчивая другими. Надо здесь тоже посмотреть с учетом той численности, которая у нас будет.

Проверки уровня профессионально-должностной подготовки офицерского состава проводятся в так называемой полевой академии. Этот синоним давно и прочно закрепился за 230-м Обуз-Лесновским общевойсковым полигоном. Это более 10 гектаров лесистой местности, где можно выполнять стрельбы практически из всех видов танкового и артиллерийского оружия. Здесь есть все условия, чтобы вооружить офицеров навыками вождения боевых машин и меткой стрельбы, опытом взаимодействия в оборонительном и наступательном бою. Здесь же Президенту продемонстрировали поступившие на вооружение новые вертолеты Ми-8. Эти машины признаны одними из лучших в мире, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.