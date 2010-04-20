Александр Лукашенко: Семья Бакиева находится у нас, под защитой нашего государства

По окончании Послания к белорусскому народу и Национальному собранию Александр Лукашенко ответил на вопросы парламентариев. В их числе — наиболее волнующие мировое сообщество и пространство СНГ.

Депутат Корпенко Игорь Васильевич, Есенинский избирательный округ №100, г. Минск:

Уважаемый Александр Григорьевич! В последние дни Вы сделали ряд серьезных политических заявлений по ситуации в Кыргызстане, в том числе и сегодня в Послании Национальному собранию и белорусскому народу. Я абсолютно поддерживаю Вашу позицию, как и большинство граждан Беларуси. Но спекуляции на эту тему продолжаются, в том числе и относительно приезда Курманбека Бакиева в Беларусь. Уважаемый Александр Григорьевич! Поддерживаете ли Вы контакты с Курманбеком Бакиевым? Может быть, Вам что-то известно о нем? И Вообще, что Вы можете сказать по этому вопросу?

Александр Лукашенко:

Игорь Васильевич! Я обещал в храме (только что вышел из храма), что мы ничего скрывать не будем. А что тут скрывать?! Мы же не вмешиваемся во внутренние дела Кыргызстана. Эта страна — член ОДКБ, член ЕврАзЭС, член СНГ. Это некое единство. Этим, подписав все договоры, их ратифицировав, мы заявили о том, что далекая кыргызская земля нам не такая уж и далекая. Нужды и бедствия кыргызского народа — это фактически наша забота, так же как проблемы Беларуси, России — это их проблемы. Потому что это теснейший военно-политический союз. Делая такие заявления, я исхожу прежде всего из этого. Ну и потом, думаю, что Вам было бы не очень приятно, если б я сидел как мышь под веником и не реагировал на то, что происходит в этой дружественной нам стране. В конце концов, ты Президент или не Президент? Высказать свою точку зрения и сказать о том, что она исключительно моя. Я говорил, что если Курманбек Салиевич захочет приехать в Беларусь, то я приму положительное решение. Я сразу об этом сказал, я же ни с кем из вас не советовался, потому разные могут быть точки зрения — и они действительно есть. Это мое личное решение, как Президента и как человека. По закону я имею право принять такое решение. Пусть оно будет непопулярным для меня, но я приму его, если он меня попросит. Исходя из человеческих мотивов, исходя из того, что это близкая нам страна — член ОДКБ, не только экономического, но и военного-политического союза — я делал эти заявления и я говорил искренне. Может, несколько эмоционально, потому что некоторые вопросы настолько некрасиво выглядят, что просто стыдно. Случилось такое в Евросоюзе — немедленно, как в Греции, собрания на высшем уровне, работают эксперты — как вытащить страну? У нас же — государственный переворот, свергли законно избранного Президента, зажали где-то в горах. Стрельба кругом, на грудь наступили коленом и давят: «Не уйдешь — будет война». Вы понимаете его положение?! Не дай Бог кому-то оказаться в такой ситуации!

Курманбек — гордый, жесткий, требовательный, трудолюбивый человек. Я не защищаю его по каким-то недостаткам, о которых сейчас говорят. Мне это просто неизвестно. В нищей, разбитой стране невозможно что-то украсть. Я не раз был в Кыргызстане и видел, что там делается. Как он стремился что-то сделать! Он у меня просил: «Открой сборочное производство». Оно, может, нам там сто лет не надо было, но мы открыли его, потому что без тракторов пахать нечем. А ведь в Кыргызстане есть хорошие земли! Жалко этих кыргызов, которые мотыгой и киркой пашут землю. Они ведь трудолюбивейшие, как наши белорусы, еще даже и больше.

И мы искали точки соприкосновения, поэтому у меня такая эмоциональная реакция на то, что там происходит. И потом, что это за ОДКБ? Все молчат… Давайте соберемся, давайте обсудим. Давайте пригласим его туда и скажем тем, кто там власть захватил: «Погодите! Давайте разберемся, давайте поговорим». Может, Курманбек не прав, так мы ему об этом скажем. Тогда мы вас поддержим. И не надо вам, так называемому временному правительству, искать поддержки. Я ждал, что председательствующий позвонит и скажет: «Давайте соберемся». Так нет! Они сказали: «В июне у нас плановое заседание ОДКБ. В повестке 10 или 15 вопросов готовилось. Вторым вопросом в ОДКБ проведем». Такое наплевательское отношение! Кому тогда нужна эта организация? Представьте, если б такое, не дай Бог, произошло в Беларуси — и ноль эмоций, ноль внимания. Поэтому я и начал реагировать. Имея полную информацию о том, что там происходит — закулисье — я кое-что начал высвечивать.

Бакиев позвонил мне, будучи еще на юге страны, когда там началась бойня. Я говорю ему: «Расскажи, что там происходит?». И он, можно сказать, со слезами на глазах, надрывным голосом начал мне объяснять. Говорю: «Ну вот. За руки тебя привели к власти, посадили туда после революции — помоги. Вот, помог». Жалко просто человека, жалко семью. Я постоянно находился в контакте.

Его просто вывезли оттуда, запугивая, нагнетая обстановку, и заставили в Казахстане написать заявление об отставке (если оно еще написано — я об этом не знаю). Курманбек, по крайней мере, об этом не говорил. Но даже если и написано, то представляю, в каких условиях это сделано.

Я наблюдаю за событиями в Кыргызстане и вижу, что в Бишкеке уже идут с лозунгами: «Верните нашего Президента!». Даже в Бишкеке, не говоря уже о юге. Ситуация там далека от разрешения.

Второй раз я разговаривал с ним в субботу-воскресенье — он уже был в Казахстане. Что сообщали российские СМИ? Почему я, находясь в костеле, эмоционально на это реагировал? Видимо, когда я с ним разговаривал, они подслушали наш разговор. Мы говорили по открытой связи — закрытой нет. И в российских СМИ пошел слух, что Бакиев вылетел из Казахстана в субботу или воскресенье в 8:12 утра к нам. Я понял эту закулисную возню. Я не всё вам могу сказать, что там происходило.

Курманбек мне позвонил, оставил контактные телефоны, сказал, где он находится. Я предупредил его, что все наши разговоры прослушиваются, поскольку российские СМИ начинают заявлять, что он в Беларуси.

Он не просил за себя, что меня поразило до слез. Он говорит: «Забери семью. Детей жалко, они ведь ни в чём не виноваты. Не надо меня». Я говорю: «Во-первых, тебе нужно обследоваться после этого всего, реабилитироваться. Ты не думай про детей, про семью — я и тебя заберу». «Тебе это будет во вред», — говорит. «Какой вред, ты Президент страны, ты хочешь к нам приехать — я тебя приму, как Президента страны, не какого-то там изгоя». Такой у меня разговор состоялся, и в костёле я открыто сказал об этом, когда уже все говорили, что он в Минске. Его в Минске не было.

И ситуация вокруг него начала осложняться. Не дай Бог, думаю, сдадут, схватят, пострадает семья. Его брата, который возглавлял Службу безопасности, начали искать, хотят повесить на него все эти смерти. Я всю эту ситуацию представил и ночью в понедельник поручил соответствующим службам, чтобы организовали переправку Бакиева в Минск, по его просьбе. Он об этом просил, и не единожды. Ночью в понедельник он был в Минске.

Мной назначена медицинская комиссия, проводим обследование Президента, всей его семьи. Картина не радужная, но я хочу заявить, что если ему нужна будет помощь, мы обязательно её окажем.

Только четыре человека нам удалось принять здесь, в Минске. Они находятся у нас, под защитой нашего государства и лично вашего Президента.