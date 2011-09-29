Александр Лукашенко резко раскритиковал работу минских чиновников в вопросе реализации инвестпроектов

Негативную оценку Александр Лукашенко дал на совещании. У президента есть претензии и к работе столичной власти, и к инвесторам. Глава государства потребовал в течение октября навести порядок в инвестиционной сфере Минска и, кроме того, основательно проработать кадровый вопрос.

Минск сегодня – это еще и столица самых крупных инвестпроектов. Год от года их становится все больше. В настоящий момент в портфеле Мингорисполкома имеется в разной степени реализации 268 проектов. Общая их стоимость – 13 млрд долларов. Это почти все виды объектов – от жилых кварталов до многофункциональных комплексов.

Разумеется, любая стройка – это еще и возникающие проблемы, и их необходимо разрешать. Президента беспокоит ситуация, при которой поступает много нареканий со стороны инвесторов на работу в этой сфере Мингорисполкома.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Прямо скажу: темп и качество реализации большинства наиболее значимых инвестпроектов меня не устраивают.

Бюрократизм, особенно в Горисполкоме, пышно цветет. Это мне надо жалобы выслушивать от инвесторов, что-то не сделали вовремя, это Горисполком не разрешил. Один туалет построили – иди за разрешением, второй надо биотуалет поставить для рабочих – тоже надо разрешение. Утвердите, в конце концов, один проект и не мешайте людям работать. Издевательское отношение к людям.

Волокита, затягивание времени: это надо, это выносить, не выносить. Да сейчас надо инвестора обнимать, целовать, водить за руку по Минску, чтобы он работал. Он же валюту везет сюда! Инвесторы проявляют большой интерес не только к стране, но, прежде всего, к Минску. Так давайте привлечем этих людей, пусть они вкладывают средства в страну.

По поручению президента Оперативно-аналитическим центром была проведена проверка поступивших претензий. Выявлены случаи, когда по явно надуманным предлогам инвестору отказывали в том или ином вопросе. Один из инвесторов получил более четырех десятков странных отказов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Из-за волокиты и бюрократии чиновников сроки строительства некоторых реализуемых объектов затягиваются. Есть и случаи откровенного неделового поведения.

Валерий Вакульчик, начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь:

Огромное количество чиновников согласовывают и дают разрешение, не несут никакой ответственности за их последствия. Такая позиция удобна, так как исключает возможность найти того, с кого можно спрашивать.

Представляется целесообразным предусмотреть ответственность должностных лиц за принятие или непринятие решений и их своевременность.

Есть претензии и к работе с инвесторами со стороны Комитета госконтроля. Например, в части составления договоров. Иногда по бумагам получается, что город изначально находится в невыигрышном положении, чем инвестор, и недобросовестные бизнесмены, конечно же, этим пользуются.

Александр Якобсон, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

В отдельных положениях инвестдоговора содержится просто бессмыслица. При снижении уровня рентабельности проекта по чистой прибыли менее 30% (это какая вообще неграмотная с экономической стороны запись) должны быть изменены составы объектов, их очередность и сроки реализации этапов. Здесь полный абсурд как в формулировке, так и по сути.

К сожалению, проблемы имеются и с реализацией других инветспроектов Минска.

Александр Лукашенко:

Оказывается, у вас договоры заключены непонятно как, с бухты-барахты. И как тут председатель цитирует, некоторые формулировки договора – это чудо. У нас, оказывается, в Горисполкоме люди неграмотные. Или специально это сделали? Вопрос стоит в другом: вы снимите свои вопросы, дайте человеку возможность строить. И если он не строит, снимите тогда уже с него шкуру. Вот в чем вопрос. А вы 500 писем написали. Уже из этой бумаги можно было построить этот «Маяк Минска».

Конечно, успешно реализованных инвестпроектов у города уже внушительный портфель. На слуху не только недавно введенные в эксплуатацию автовокзал, несколько крупных деловых центров, но и десятки других. Впечатляет и география работающих с Минском бизнесменов: 20 стран, от Ирана до США. Много делается и по оптимизации сотрудничества с ними, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Закрепили за всеми инвестиционными проектами в городе Минске ответственных лиц по реализации инвестиционных договоров. Каждый объект находится на контроле. Я лично сам, как руководитель, раз в две недели провожу штабы по строительству гостиниц.

Александр Лукашенко:

Ты знаешь, что всегда получишь у меня поддержку, если ты будешь действовать. Ты должен железный навести порядок. А щепки полетят во все стороны, это тоже надо иметь в виду.

Что касается всего строительного комплекса, проконтролируйте: все должны быть вырезаны. Начиная от Никитина, и заканчивая всеми теми, кто не пускал их – секретарями и так далее. И упаси Бог, вы мне не доложите через неделю о принятии этих мер.

Все должно быть приведено в соответствии, туда должны прийти честные и порядочные люди. Я думаю, что это последний наш разговор в этом плане, и он должен стать наукой. Это касается Администрации Президента, Комитета и Правительства. Наукой для всех в стране.

Каждому из участников совещания Александр Лукашенко поставил четкие задачи и сроки их выполнения. Председателю Мингорисполкома надо навести порядок в течение октября. Глава Администрации займется кадровыми вопросами и через неделю представит президенту свои предложения. Комитету госконтроля предстоит навести порядок в ценовой политике при проектировании, чтобы работать по европейским стандартам – вдвое дешевле. Выяснит КГК и причины просроченных сроков строительства бюджетных объектов.