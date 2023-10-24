Александр Лукашенко рассказал о своей мечте и первой награде

Молодые люди сегодня, 24 октября, получили мощный стимул для развития страны. Что важно, ведь именно от них зависит, какой она станет. А зарядом для новых целей и свершений стало общение с Президентом. Поговорили обо всем: от экономики до личного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Вот когда мы начали делать свое-свое, у меня была мечта – легковой автомобиль свой. Да, непростая задача – произвести свой двигатель для автомобиля легкового и коробку передач (ты сам знаешь, что это вещь непростая). Но мы определились, поставили перед собой задачу. У нас есть моторный завод, пусть производит, пусть шевелится – сделаем. Мы же делаем коробки, двигатели для других автомобилей. Да, это более тонкая работа, но мы ее сделаем.

Молодежь креативит в вопросах, Президент не уступает в ответах. Спрашивали и о любимом зале Дворца Независимости у Президента – Зал наград – и о первой награде самого Президента.

Александр Лукашенко:

Я помню до сих пор, но где-то, наверное, есть этот значок, но эта награда была – значок за отличную учебу в университете, когда учился, а учился всегда хорошо, отлично. И вот этот значок, такой, ромбовидный, у меня был. Вот это награда.