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Александр Лукашенко рассказал о своей мечте и первой награде

24 октября 2023 17:51
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Молодые люди сегодня, 24 октября, получили мощный стимул для развития страны. Что важно, ведь именно от них зависит, какой она станет. А зарядом для новых целей и свершений стало общение с Президентом. Поговорили обо всем: от экономики до личного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко рассказал о своей мечте и первой награде-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот когда мы начали делать свое-свое, у меня была мечта – легковой автомобиль свой. Да, непростая задача – произвести свой двигатель для автомобиля легкового и коробку передач (ты сам знаешь, что это вещь непростая). Но мы определились, поставили перед собой задачу. У нас есть моторный завод, пусть производит, пусть шевелится – сделаем. Мы же делаем коробки, двигатели для других автомобилей. Да, это более тонкая работа, но мы ее сделаем.

Александр Лукашенко рассказал о своей мечте и первой награде-4

Молодежь креативит в вопросах, Президент не уступает в ответах. Спрашивали и о любимом зале Дворца Независимости у Президента – Зал наград – и о первой награде самого Президента.

Александр Лукашенко:
Я помню до сих пор, но где-то, наверное, есть этот значок, но эта награда была – значок за отличную учебу в университете, когда учился, а учился всегда хорошо, отлично. И вот этот значок, такой, ромбовидный, у меня был. Вот это награда.

Александр Лукашенко рассказал о своей мечте и первой награде-7

Сегодня главе государства презентовали на память наградную коробку молодежных медалей. Уважение к истории – это тоже характерная черта нашей политики.

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# Молодежь Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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