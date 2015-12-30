Александр Лукашенко рассказал, что из сельхозпродукции попадет на его праздничный стол

Новости Беларуси. Во время посещения нового родильного дома на базе 5-й городской клинической больницы Минска Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Они задавали и вопросы личного характера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поскольку, как известно, Александр Лукашенко лично убирает урожай в собственной резиденции, корреспондент телеканала СТВ Анастасия Иванникова поинтересовалась, попадет ли что-то из сельскохозяйственной продукции на праздничный стол.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В этом истекшем году, как вы помните, сушь была страшная, с грибами была проблема. Поэтому у меня есть хорошие-хорошие люди. Две женщины в Беловежской пуще. Я часто им подарки передаю, они, может, меня услышат, я постараюсь их и в этом году не забыть. Они мне всегда 2-3, а если много грибов, корзин передают грибов. В Беловежской пуще только они знают, где растут грибы, которые можно косой косить. Там есть места такие. Да Беловежская пуща – это вообще скарбница природная нашей Беларуси. А дома мы уже сами, повар, мой повар хороший, тоже женщина, деревенская, которая умеет их мариновать. Поэтому могу поделиться, но сразу предупреждаю: в этом году немного было грибов. Алла Николаевна, передадите им пару баночек грибов, чтобы они понимали, что я не обманываю их. А все остальное я действительно раздаю людям, кроме картошки, огурцов, помидоров (у меня есть теплица). Это уже к столу постоянно. Все остальное не хранится. Арбузы, дыни и прочее. У нас есть детские дома (у меня, у моих детей все отдельно, у каждого свой), есть интернат, где старушки живут. В ближайшее время младший поедет, старшие уже побывали в своих семьях. Теперь он поедет со своим классом, тоже подарки повезут. Вот туда мы им все и отправляем, чтобы старики и старушки чувствовали заботу, в том числе президента. Запомните: это никакой не пиар. Я уже 20 лет президент и я 20 лет постоянно этим занимаюсь. А, вообще, я очень плохо переношу, когда земля пустует. Земля должна давать результат. Вы, наверное, видите, что мы и в стране стараемся как-то пахать, сеять вовремя, убирать. Продовольственную безопасность обеспечили. Поэтому для меня это хобби. Не потому, что я голодаю и мне нечего есть, а, действительно, все, что мы выращиваем, отдаем нуждающимся. И, опять же, не потому, что им есть нечего. Чтобы они чувствовали нашу заботу. Посмотрите, вот сейчас эта акция. Молодцы, правда, жаль, что наше телевидение, то есть вы показываете только госслужащих, когда чиновники, военные приезжают. Это тоже правильно, но у нас же столько бизнесменов, разного рода коммерсантов, просто богатых людей, которые делятся своим добром, деньгами, идут в детские дома, в школы, интернаты к старикам, больным детям, идут с подарками. Я попросил сделать это неделю назад и вижу, что вся страна откликнулась. Я очень рад, молодцы. Вот так и должно быть в настоящем государстве. Тогда кризисы никакие не страшны.