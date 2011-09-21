Александр Лукашенко проведет выездное совещание по актуальным вопросам сельскохозяйственной отрасли

В частности, президент Беларуси посетит хозяйство «Гастелловское», где ему доложат о ходе сельхозработ в Минской области и в республике в целом.

Глава государства ознакомится с организацией работ по уборке кукурузы на силос с применением новейшего отечественного кормоуборочного комбайна.

В Институте плодоводства, на территории которого находится картофелехранилище предприятия «Восход», пойдет речь о выполнении Программы по развитию картофелеводства и овощеводства в республике, в частности хранении и первичной переработки.

Президент также посетит комплекс «Скориничи», где ему доложат о ходе заготовки кормов, о выполнении программы по производству молока, строительству и реконструкции животноводческих ферм в Беларуси.

В заключение Александр Лукашенко проведет совещание по актуальным вопросам сельскохозяйственной отрасли. В нем примут участие губернаторы, члены правительства, представители госорганизаций, Администрации президента, руководители банков и сельхозпредприятий, ученые, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».