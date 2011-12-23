Александр Лукашенко проведет пресс-конференцию для белорусских и зарубежных СМИ

Новости Беларуси, Минск. Мероприятие состоится в Национальной библиотеке и будет посвящено итогам уходящего года, а также дальнейшим перспективам развития страны.

Ожидается участие около 400 журналистов из более чем 300 белорусских СМИ, большинство из них, а это примерно две трети, региональные масс-медиа.

Участие в пресс-конференции примут и представители зарубежных средств массовой информации, аккредитованных в нашей стране. Начало мероприятия – в полдень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прямую трансляцию из конференц-зала Национальной библиотеки будут вести телеканал «Беларусь 1» и Первый национальный канал Белорусского радио.