Александр Лукашенко произвел 32 кадровых назначения

Повышение качества жизни людей и реальные показатели эффективности в экономике. Такие задачи Президент Беларуси поставил сегодня перед чиновниками, получившими новые должности. Александр Лукашенко дал согласие на назначение первых заместителей министров культуры, по налогам и сборам, здравоохранения, транспорта и коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства.

Начальником Госинспекции охраны животного и растительного мира стал Николай Фурсевич. Василий Горбатенко назначен заместителем председателя Госпогранкомитета. Новый руководитель у Института пограничной службы. Андрей Забара теперь в должности заместителя председателя Верховного суда.

Кроме этого согласовано назначение председателей некоторых райисполкомов и глав администраций районов Бреста, Витебска, Гомеля, Могилева. Ряд изменений произошел и в руководстве предприятий. Всего сегодня сделано 32 кадровых назначения.

Александр Лукашенко:

На финише пятилетки мы должны приложить максимум усилий, чтобы безоговорочно выполнить те планы, прогнозы, которые были намечены пять лет назад. И времени у нас уже нет. Поэтому по возвращению на места ваша основная задача — обеспечить качественный подъем экономики в регионах, обеспечить людей стабильной работой и достойной заработной платой. Во что бы то ни стало самыми быстрыми темпами нам надо поднимать заработную плату в стране.