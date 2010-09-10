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Александр Лукашенко проинспектировал Парк Победы в Минске

10 сентября 2010 14:09
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Комплекс на берегах Комсомольского озера станет новой достопримечательностью столицы. Торжественное открытие Парка Победы приурочено ко Дню города.

Благоустройство этой зоны отдыха почти в 200 гектаров начали в 2008 году. Фонтан, который появился в центре Комсомольского озера, стал самым высоким в столице. Струи воды поднимаются на 20 метров. Рядом расположился Птичий остров, на котором обитает около тридцати видов пернатых. Всего на благоустройство парка затрачено около 90 миллиардов рублей. Александр Лукашенко в целом положительно оценил проведенную работу по благоустройству этой зоны отдыха.

Александр Лукашенко проинспектировал Парк Победы в Минске

Александр Лукашенко:
Такие парки, удобные, приближенные к населению, спальным районам создаются для того, чтобы люди отдохнули, побегали, попрыгали, размялись. Хорошо, что здесь велодорожки есть, прогулочных много троп.

Во время прогулки по парку Победы Александр Лукашенко пообщался и с отдыхающими. Среди них была молодая мама, чей трехмесячный сын теперь наверняка попадет в историю Минска.

Александр Лукашенко:
Давайте его и сделаем первым посетителем.

Мама:
Если это каких-то обязательств не накладывает, тогда пожалуйста :)

Президенту сегодня также доложили о благоустройстве столичного Лошицкого усадебно-паркого комплекса. Александру Лукашенко  показали и проект аквапарка, который через несколько лет построят возле проспекта Победителей. Кроме того, глава государства поручил навести порядок на заброшенных территориях вдоль Минской кольцевой дороги.

Александр Лукашенко проинспектировал Парк Победы в Минске

# общество # Лукашенко

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