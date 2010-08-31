Александр Лукашенко продолжает рабочую поездку по Гомельской области

Накануне поздно вечером Президент провел совещание с руководством силовых органов страны и начальством Национального парка «Припятский». Разговор получился жесткий. Президент заявил, что намерен лично разбираться с наиболее резонансными случаями жалоб на несоблюдение законности.

Сейчас Президент посещает Житковичский район. Основная тематика этого посещения была обозначана еще вчера — это развитие овощеводства. В частности, картофеля — «второго хлеба», как еще называют национальный бренд.

Однако, цифры говорят сами за себя. Сельхозорганизации сегодня выращивают всего лишь 1 миллион тонн, основная же часть приходится на долю личных подворий, а также фермерских хозяйств. Но, как уже было отмечено вчера, рентабельность этой культуры достигает 100%, высок и экспортный потенциал, ведь уже есть предложения от российских регионов.

Сегодня на примере фермерского хозяйства Михаила Шруба Президент ознакомится с современными технологиями уборки, переработки и хранения урожая. Здесь же главе государства доложат от развитии фермерского хозяйства — их в Беларуси насчитывается около двух тысяч. Кстати, для Брестской области характерны небольшие фермерские хозяйства, а для Могилевской — напротив.

Накануне поздно вечером Президент провел совещание с руководством силовых органов страны и начальством Национального парка «Припятский». Разговор получился жесткий. Президент заявил, что намерен лично разбираться с наиболее резонансными случаями жалоб на несоблюдение законности. Поводом для собрания стала жалоба работников Национального парка «Припятский» на действия отдельных сотрудников правоохранительных органов.

Александр Лукашенко:

Подобные совещания станут практикой в моей работе, потому что минские кулуарные увещевания больших начальников и убаюкивания, просьбы и требования не всегда дают результат. По принципу «Васька слушает да ест» некоторые немного обнаглевшие и приборзевшие структуры начинают мнить себя выше закона. К милиции масса вопросов. Они порой забывают о том, что они народная милиция.

И, как подчеркнул Президент, нынешняя жалоба поступившая от работников парка требует расследования на высшем уровне, поскольку не может быть решена без вмешательства главы государства.