В зале Дворца Независимости свои полномочия официально подтвердили главы дипломатических представительств Японии, Шри-Ланки, Танзании, Сомали, Палестины, КНДР, Египта, Ганы, Бангладеш и Алжира. Обращаясь к послам, Президент Беларуси заявил о готовности развивать сотрудничество по всем направлениям – от экономики до гуманитарной сферы.

Курс на расширение дружественных связей. Александр Лукашенко принял верительные грамоты от послов 10 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По оценке Президента, задача амбициозная, но вполне достижимая. Не менее важным остается и азиатский вектор. Беларусь нацелена на укрепление партнерства с государствами региона, где сосредоточен значительный экономический потенциал и формируются новые точки роста мировой экономики.

Что касается акцентов в сотрудничестве с отдельными странами и регионами, то взаимодействие с Африканским континентом выстраивается последовательно и ориентировано на долгосрочный результат. В этом контексте глава государства напомнил о декабрьском визите в Алжир. По его итогам достигнута договоренность увеличить взаимный товарооборот до 500 миллионов долларов к 2027 году.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В государстве Гана Беларусь видит важного и перспективного партнера. Ждем в июне Президента в Минске, нам есть что предложить для сотрудничества. Это не просто востребованная сельхозтехника, но и комплексные решения по обеспечению продовольственной безопасности, которые адаптируются специально под потребности вашей страны. Настроены на долгосрочную совместную работу, включая создание сервисных центров и складов запасных частей, обучение местных специалистов.

Беларусь и Египет традиционно связывают дружественные отношения. Сложились доверительные контакты на самом высоком уровне. Ожидаю от Вас активного содействия в развитии деловых связей и наращивании товарооборота. Для этого есть и потенциал, и инструменты, включая совместную торговую комиссию.

Сомали переживает сейчас новый период своей истории. После десятилетий конфликтов восстанавливается структура государственной власти. Принимаются меры по повышению уровня жизни населения. Готовы подставить плечо в этой важной работе. У нас производится то, что нужно народу Сомали и может вашу обеспечить продовольственную безопасность.

Беларусь видит в Танзании надежного перспективного партнера в регионе Восточной Африки. Основой нашего взаимодействия может и должна стать экономика. Давайте вместе наращивать торговлю, объемы которой пока не высоки. Готовы в кратчайшие сроки завершить работу над созданием Совместного комитета по торгово-экономическому сотрудничеству. Ждем в Беларуси председателя Национальной ассамблеи Танзании.

Александр Лукашенко также предложил активизировать сотрудничество в сфере образования. В качестве показательного примера глава государства привел Шри-Ланку. Александр Лукашенко подчеркнул: каждый пятый доктор в этой стране получил диплом в белорусском вузе.