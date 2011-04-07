Александр Лукашенко принял участие в товарищеском хоккейном матче против команды Брестской области

На ледовой арене в Берёзе клюшки скрестили команда Президента Беларуси и любительская дружина Брестской области.

Уже с самого начала игра была напряженной. Счет открыли на пятой минуте. С уверенной подачи главы государства команда Президента забросила шайбу в ворота соперника.

Но нельзя сказать, что борьба была неравноправной. Брестская команда уже поднаторела в ледовых баталиях и дала соперникам настоящий бой. Игра была яркой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, именно этого ожидали зрители, которые пришли.

Болельщики:

Настроение хорошее. Но, конечно, хотелось бы, чтобы Брестская область лучше играла.

Хоть посмотрим на Президента. Пусть чаще к нам приезжает. А, вообще, прекрасная игра. Видно, что президентская команда сыгранная.

Еще до начала матча глава государства поинтересовался у руководства Брестской области, как развивается спортивный объект. Ледовая арена была построена в 2008 году. Тогда же, в декабре, Александр Лукашенко приезжал на открытие.

Уже можно с уверенностью сказать, что Ледовый Дворец – это любимое место для отдыха и занятий спортом. К тому же, арена стала местом прописки матчей не только республиканского, но и международного уровня. Буквально накануне здесь завершился международный турнир среди детских команд Беларуси и России.

В Ледовом Дворце занимается несколько сотен мальчишек и девчонок. Не только из райцентра, но и окрестностей. Здесь есть хоккейные и фигурные секции. Занимаются также борцы. Имеется огромный спортивный зал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Итоги матча – в вечернем выпуске новостей в 22.30.