Александр Лукашенко принял участие в товарищеском хоккейном матче против команды Брестской области

Уже с самого начала игра была напряженной. Счет открыли на пятой минуте. С уверенной подачи главы государства команда Президента забросила шайбу в ворота соперника.
Но нельзя сказать, что борьба была неравноправной. Брестская команда уже поднаторела в ледовых баталиях и дала соперникам настоящий бой. Игра была яркой, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Впрочем, именно этого ожидали зрители, которые пришли.
Болельщики:
Настроение хорошее. Но, конечно, хотелось бы, чтобы Брестская область лучше играла.
Хоть посмотрим на Президента. Пусть чаще к нам приезжает. А, вообще, прекрасная игра. Видно, что президентская команда сыгранная.
Еще до начала матча глава государства поинтересовался у руководства Брестской области, как развивается спортивный объект. Ледовая арена была построена в 2008 году. Тогда же, в декабре, Александр Лукашенко приезжал на открытие.
Уже можно с уверенностью сказать, что Ледовый Дворец – это любимое место для отдыха и занятий спортом. К тому же, арена стала местом прописки матчей не только республиканского, но и международного уровня. Буквально накануне здесь завершился международный турнир среди детских команд Беларуси и России.
В Ледовом Дворце занимается несколько сотен мальчишек и девчонок. Не только из райцентра, но и окрестностей. Здесь есть хоккейные и фигурные секции. Занимаются также борцы. Имеется огромный спортивный зал, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Итоги матча – в вечернем выпуске новостей в 22.30.