Александр Лукашенко принял участие в посадке деревьев на проспекте Победителей

Недалеко от Комсомольского озера трудились спортсмены, певцы, скауты и байкеры. Они заложили основу нового парка «Беларусь». Пока одни давали жизнь новым деревьям, другие собирали листву, третьи мастерили скворечники. Возвращаясь от Стелы Александр Лукашенко неожиданно изменил свой маршрут и присоединился к молодежной акции.

Из обязательной программы – только предварительный инструктаж. Ведь хотя многие из тех, кто пришел посадить дерево – делали это уже не раз, сегодня ответственность другая. Этот парк отлично виден всем, кто проезжает по проспекту Победителей. Хотя парком это пока можно назвать относительно. Для того, чтобы сделать его густонаселенным деревьями понадобится еще несколько лет. Поэтому сегодня байкеры и би-бои, скауты и гайды, певцы и спортсмены парк «Беларусь» фактически основали.

Байкер:

– На байке кататься гораздо приятнее, но помочь нашему государству, посадить парк – это наш долг, наша святая обязанность.

Корреспондент СТВ:

– Насколько Вам привычно работать с лопатой?

Анна Шаркунова, певица:

– Каждый день работаю! Шучу. Конечно, непривычно.

Корреспондент СТВ:

– Устали?

Анна Шаркунова:

– Да вообще мы только начали.

Оказалось, чуть ли не у каждого, кто вышел на субботник есть свои тайны. Вот у участника группы «Тяни-Толкай» сегодня день рождения. В честь этого посаженным деревьям ребята даже решили дать имена. Правда, долго не думали.

Участник группы «Тяни-Толкай»:

– Это дерево Тяни, а это Толкай. Следующее дерево будет дефис.

А группа «Нестандартный вариант» и вовсе поделилась с нами древним обычаем. Испробованным на себе.

Участник группы «Нестандартный вариант»:

– Родилась доченька моя. Есть такое поверье, когда покупаешь ее первый раз, эту воду нужно вылить под деревце. Желательно, под стройное, чтобы она росла стройная. Поэтому, она у меня сейчас такая и получилась. Я думаю, что березка эта еще жива.

Все вместе посадили ровно 65 деревьев – в честь 65-летия Великой Победы. Пока одни давали жизнь вязам, ясеням и рябинам, другие собирали листву, третьи мастерили скворечники. В этот момент с субботника от «Стелы Минск город-герой» возвращался глава государства. Увидев из окна авто работающую молодежь, Президент неожиданно изменил свой маршрут и решил присоединиться к акции. Молодой вяз Александр Лукашенко садил вместе с сыном и в соответствии со всеми традициями.

Работали быстро и сообща. Вяз полили, подвязали и направились в расположенную тут же березовую рощу. Именно там работала импровизированная столярная мастерская. Все думали – Президент посмотрит, а Александр Лукашенко сам взялся мастерить скворечники. Помогали главе государства сын Николай и знаменитая биатлонистка Дарья Домрачева.

Когда скворечники смастерили – а всего за 10 минут их было готово целых три - Александр Лукашенко и Николай с помощью специального трафарета оставили на них послание. С намеком – парк неслучайно назвали в честь страны.

Александр Лукашенко:

– Читай, что написано.

Николай Лукашенко:

– Приглашаем в Беларусь.

А закончился этот субботник и вовсе по-домашнему. Глава государства вместе со всеми сначала пробовал конфеты с необычного дерева. Потом почти согласился прийти на финал конкурса Мисс Беларусь. И наконец, сфотографировался со всеми на память.

Наталья Копотева, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.