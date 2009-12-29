Александр Лукашенко принял участие в открытии Ледового дворца в Барановичах

Здесь же глава государства ознакомился с социальным развитием и благоустройством города и области в целом.

Президент Беларуси заслушал два доклада местной власти. Первый из них касался строительства спортивных объектов в регионе. Поэтому, Александр Лукашенко поинтересовался, как чиновники собираются сделать так, чтобы такие объекты были полностью самоокупаемыми.

После этого, перешли к теме социально-экономического развития всего региона. Хорошая тенденция есть даже в такое непростое для экономики время.

Константин Сумар, председатель брестского Облисполкома:

– Если посмотреть соотношение экспорта и импорта, которое оказывает Брестская область по туристическо-экскурсионном услугам, то видим, что в 2006 году уровень был равным, сколько экспортировали, столько и принимали. В 2007 году уже 3 миллиона 472 тысячи долларов. В 2008 году, если округлить, вышли на 7 миллионов 800 тысяч. За 10 месяцев этого года – 7 миллионов 700 тысяч. То есть импорт услуг начинает уменьшаться, а экспорт увеличиваться.

После доклада главе государства продемонстрировали и сам дворец. А здесь есть что посмотреть, потому что сооружение само по себе уникально. Зал художественной гимнастики, бассейн, сауна, боулинг, фитнес, тренажеры. Сложно вообще сказать, чего здесь нет. Здесь можно будет играть в баскетбол, мини-футбол, гандбол, проводить соревнования по боксу, устраивать грандиозные концерты.

Новое сооружение, это не просто Ледовый дворец – это многофункциональный комплекс. И, кстати говоря, он может быть в Барановичах не последним. В зале акробатики, который трансформируется в любую спортивную площадку, произошел интересный инцидент, когда к Александру Лукашенко подошли две известные белорусские пловчихи – Мария Щербо и Светлана Жидко – и попросили, не много ни мало, о Дворце водных видов спорта.

Мария Щербо и Светлана Жидко:

– Мы спортсмены, участники Олимпийских игр, призеры чемпионатов Европы и мира, занимающиеся водным видом спорта – плаванием, хотели бы обратиться к Вам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Мне уже сказали. Но мы не можем строить уже не для отдачи. Просто поплавать прийти, это хорошо. Но здесь должен быть спорт высших достижений.

Мария Щербо и Светлана Жидко:

– Да, должен. Мы хотим, чтобы был Дворец водных видов спорта, т.к. мы, являясь участниками Олимпийских игр по плаванию, хотели бы еще много олимпийцев.

Александр Лукашенко:

– Мы обеспечим вам плавание. Не волнуйтесь.

Затем состоялась торжественная церемония открытия. На которой Александр Лукашенко сказал о том, что если мы хотим видеть Беларусь действительно сильной и процветающей, нужно понимать, что это касается не только столицы, но и всех регионов Беларуси. Он еще раз напомнил, что сегодня в Брестской области уже есть шесть ледовых арен и добавил, что в течении ближайших пяти лет постоят еще три дополнительно. Президент сказал, что даже не хочет полемизировать с теми, кто ведет разговоры о мировом финансовом кризисе, потому что даже этот Ледовый дворец – это уже 100 дополнительных рабочих мест, и дополнительный импульс к развитию региона.

Александр Лукашенко:

– Я очень надеюсь, что новый комплекс станет настоящим храмом здорового образа жизни, своеобразной кузницей будущих чемпионов, которые прославят нашу родную Беларусь. Я хочу, чтобы вы понимали, очень важно, чтобы на этом льду, в этих залах, которых здесь больше, чем самого льда, занимались все любители. Но мы должны получить гордость нашей нации, людей, которые будут стоять на пьедесталах чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр, и над ними, в их честь, в честь Беларуси, будет реять наш флаг. Поэтому, это не только объект для любителей, это объект для будущих рекордов Европы, мира и Олимпийских игр.

Затем на новой ледовой арене состоялся хоккейный матч между командами Президента Беларуси и Брестской области.