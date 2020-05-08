Александр Лукашенко принял участие в церемонии закладки капсул с землёй из мест воинской славы в Минске

Новости Беларуси. 8 мая Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в торжественной церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы и гибели мирного населения, которая проходила в Минске в храме-памятнике в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, сообщает БЕЛТА.

До прибытия Президента возле храма приземлился вертолет, на борту которого находились капсулы с землей из областных центров, Минской области и города-героя Минска. В сопровождении роты почетного караула их доставили ко входу в храм, куда прибыл глава государства. Александр Лукашенко за колонной военнослужащих проследовал в большой зал крипты храма.

Глава государства принял участие в закладке капсул и зажег свечу в память о павших воинах и невинных жертвах Великой Отечественной войны. На церемонии также присутствовали высшие должностные лица, руководители общественных объединений (БРСМ, Белорусского общественного объединения ветеранов, Федерации профсоюзов Беларуси), дипломаты, представители регионов.

«Огромное спасибо всем вам за то сподвижничество, которое вы совершили в канун этого великого праздника. Желаю крепкого здоровья, мужества, не падайте духом. У нас обязательно будет все хорошо», – сказал Александр Лукашенко, общаясь с участниками церемонии.