Александр Лукашенко принял с докладом министра обороны Беларуси Юрия Жадобина

Подготовка новой редакции Концепции национальной безопасности должна быть активизирована, – такое поручение дал Президент Беларуси.

По мнению главы государства, назрела необходимость создания основополагающего документа, который будет регламентировать все вопросы обеспечения безопасности. В нем важно закрепить новые подходы с учетом всего спектра современных вызовов и угроз, а также условий для дальнейшего устойчивого развития Беларуси. Сегодня же подписан План заблаговременной подготовки Республики к обороне.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Все наше общество и каждый гражданин в отдельности должны четко видеть ориентир. Учитывая динамизм происходящих в мире процессов, мною поручено активизировать уже начатую работу по подготовке новой редакции Концепции национальной безопасности, о чем вы уже информированы. Она должна не только сохранить преемственность и тесную взаимосвязь с принятыми ранее фундаментальными документами в этой области, но и стать отправной точкой и связующим звеном всех последующих документов стратегического планирования.