Александр Лукашенко: Предприятия должны рассчитывать не на господдержку, а на собственные силы

Предприятия должны в первую очередь рассчитывать не на господдержку, а на собственные силы. Об этом заявил Президент Беларуси во время посещения завода газетной бумаги в Шклове. Главе государства доложили о выполнении его поручений по выводу предприятия на проектную мощность, а также перспективах развития. Александр Лукашенко также пообщался с журналистами.

После посещения завода журналисты поинтересовались у президента, как сегодня развивается эта отрасль в целом. Тем более, страна богата лесными ресурсами. Леса предостаточно и, может быть, стоит более быстрыми темпами развивать производственные мощности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня уже вопрос стоит, хватит ли нам, по-хозяйски используя, сырьевой зоны. Все надо делать планово: вырубил лес – посади новый, чтобы вырос для будущих поколений.

Мы вводим каждый год, два года новые мощности. Это Светлогорский целлюлозный комбинат, здесь будет второй завод, Добруш. И в этом году мы четко будем видеть этот баланс: наличие и переработка древесины. Но главное, то, о чем было сказано, – стратегически мы должны экономику делать так, чтобы она была привязана максимально к сырью. Поэтому мы разрабатываем лесные массивы. Болота, вода и так далее – все это у нас есть. Это надо переработать и получить отдачу.

В этой пятилетке полностью завершим разговоры о том, что у нас много сырья, а мы его не перерабатываем. В этой пятилетке мы выйдем на тот уровень переработки, в данном случае, лесного массива, который должен быть в нашей стране.

Журналисты напомнили, что была череда мероприятий: это День Независимости, Купалье. Скоро – «Славянский базар». Корреспонденты попросили Президента прокомментировать некоторые высказывания о якобы больших затратах на праздничные мероприятия.

Александр Лукашенко:

Это болтовня, не больше. Если бы им пришлось это организовать, они бы больше потратили или бы ничего не делали. Но пока я Президент, то мы на эти мероприятия будем тратить определенные деньги.

День Независимости – это наш главный праздник. И мы его будем праздновать со всем размахом. А если говорить о цене всех мероприятий, то я еще раз подчеркиваю: это вообще копейки. То, что пролетели самолеты, вы слышали: самолеты вчера летали 38 часов, сегодня уже за полгода у пилотов 48 часов налета. За год будет около 100. Это блестящий показатель, который не имеет даже богатая Россия.

Ну и что, если пролетели эти самолеты не над полигоном, а над городом, и показали людям, что у нас есть авиация? Все равно они летали бы, если так откровенно говорить.

Вы хотите сказать, что прошли самоходки, танки и прочее? Так, слава Богу, что они вышли и показали. Это значит, что их почистили, помыли, восстановили до уровня лучше, чем когда они вышли с завода. Потому что, не дай Бог, остановится на параде танк или самоходная установка. Что в этом плохого? Я исходил из этой прагматики. Все равно стреляем, потому что учиться надо. Все равно летаем. И людям должны это демонстрировать.

А вообще, если подводить черту, то надо сказать, что наш человек должен знать, что он может спокойно здесь производить газетную бумагу, а мы с вами их надежно защитим. Понимаете, эта вся шелудивая масса, небольшая, которая топчется на площадях, не то мычит, не то топает, не то кричит, хочет воспользоваться моментом. Они прекрасно понимают, что каждый день мы будем из этого положения, паники, которую создали сами для себя в начале года, выходить. И мы выходим. Я вижу по этой фабрике.

Сегодня ни один рабочий вопросов не ставит. Почему? Они работают каждый день, дают продукцию, дают деньги. Директор мне доложил, что 4,8% текучки. Это разве текучесть? Нет. Там, где люди работают, они и вопросов не ставят. И это все пятая колонна понимает. Что еще три месяца и люди забудут, что у нас где-то цены поднялись, еще какие-то проблемы возникли. И тогда уже основы топать и мычать не будет. И вот они торопятся, лезут напролом. Как мне докладывают, у них «черные среды»: они собираются по 500-700 человек и начинают провоцировать. Для того, чтобы хотя бы картинку дать на Востоке, показать на Западе. Деньги то им дают на это. Это же не бесплатно. Вот они все и плавают в этом омуте. Но я еще раз говорю: деньги зарабатывают на том поле и на этой фабрике. На площадях деньги не зарабатывают. Вот почему они воют и кричат.

Они себя считают оппозицией. Какая же это оппозиция? Уже в средствах масовой информации пошли предложения, чтобы экономически задушить Беларусь. Опять новый виток начался. Какая же это оппозиция? Это враги народа, пятая колонна. Поэтому им все плохо.

Александр Лукашенко посещает Шкловский завод газетной бумаги