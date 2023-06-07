Александр Лукашенко поздравил жителей Новополоцка с 65-летием города

Новости Беларуси. Город над Двиной, центр белорусской нефтехимии – Новополоцк отмечает 65-летие со дня образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жителей одного из самых молодых и динамично развивающихся городов поздравил Александр Лукашенко. Сегодня устремленный в будущее город постоянно растет и хорошеет, подчеркнул Президент.

Активно модернизируя производства, осваивая новые виды продукции и рынки, Новополоцк вносит значительный вклад в социально-экономическое развитие Беларуси, является флагманом Витебской области и страны в целом по многим направлениям в промышленности и социально-культурной сфере.