Александр Лукашенко поздравил всех медиков Беларуси с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Этот день отмечается только раз в году, но, несомненно, каждую минуту сотни человек нуждаются в помощи людей в белых халатах. Профессиональный праздник 18 июня у белорусских медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но большинство специалистов – на рабочем посту. Хирурги, терапевты, педиатры – в Беларуси 41,5 тысяча практикующих врачей и почти 126 тысяч среднего медперсонала. Ежедневно они ставят на ноги пациентов с самыми сложными диагнозами, их стараниями у многих появляется еще один шанс на жизнь.