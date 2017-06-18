Александр Лукашенко поздравил всех медиков Беларуси с профессиональным праздником

Новости Беларуси. Этот день отмечается только раз в году, но, несомненно, каждую минуту сотни человек нуждаются в помощи людей в белых халатах. Профессиональный праздник 18 июня у белорусских медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но большинство специалистов – на рабочем посту. Хирурги, терапевты, педиатры – в Беларуси 41,5 тысяча практикующих врачей и почти 126 тысяч среднего медперсонала. Ежедневно они ставят на ноги пациентов с самыми сложными диагнозами, их стараниями у многих появляется еще один шанс на жизнь.
Материнство и детство, трасплантология, борьба с онкологическими заболеваниями – в последние годы отечественная медицина сделала огромный шаг вперед, о ее успехах можно говорить с гордостью. Слов благодарности за самоотверженный труд заслуживают ученые, врачи, средний и младший медицинский персонал, специалисты смежных профессий, от которых зависит сохранение здоровья и качество жизни людей. Об этом говорится в поздравлении Александра Лукашенко.
«Белорусское здравоохранение сегодня достигло значительных успехов в профилактике и диагностике заболеваний, лечении пациентов, а также позитивной динамики основных демографических процессов. Многие показатели, характеризующие работу отрасли, остаются лучшими среди стран мира».
Глава государства пожелал всем крепкого здоровья, счастья и успехов работе.