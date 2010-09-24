Александр Лукашенко поздравил ветеранов белорусского комсомола с юбилейной датой

Ровно 90 лет назад в Минске прошел первый съезд комсомола Беларуси. Его делегатами стали 140 человек от 14 уездных и городских организаций и воинских частей страны.

Именно 24 сентября они приняли решение о выходе из объединенной организации и создании самостоятельного Коммунистического Союза Молодежи Беларуси как неотъемлемой части РКСМ.

С юбилейной датой ветеранов белорусского комсомола поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко подчеркнул: «Личным примером вы доказали, что молодежь во все времена является не только преемником исторического наследия, но и созидателем, строящим настоящее и будущее своей страны. Пусть же никогда не покидает вас дух комсомольского братства!».