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Александр Лукашенко поздравил тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником

17 ноября 2013 14:36
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Новости Беларуси. День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности отмечают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельское хозяйство  - важная отрасль экономики, обеспечивающая около 5% внутреннего валового продукта страны. Около 10% населения трудятся в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах. Продукции с начала года выпущено более чем на 90 триллионов рублей.

Тружеников агропромышленного комплекса с праздником поздравил президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что высокое качество сделало продукцию сельского хозяйства достойным брендом нашего государства и позволило расширить рынки ее сбыта.

# общество # Праздничные даты

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