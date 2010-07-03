Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости

– За время мира и созидания мы вместе превратили израненную белорусскую землю в цветущие поля и сады, современные промышленные центры и агрогородки. Такое под силу только трудолюбивому, высокоинтеллектуальному народу, – говорится в поздравлении.– Независимость и суверенитет страны, мудрость и бесценный опыт ветеранов сегодня в руках молодого поколения. С такой молодежью Беларусь ждет достойное будущее. Никакие кризисы не испугают детей и внуков Победителей – отметил Александр Лукашенко.