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Александр Лукашенко поздравил соотечественников с Днем Независимости

03 июля 2010 07:23
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– За время мира и созидания мы вместе превратили израненную белорусскую землю в цветущие поля и сады, современные промышленные центры и агрогородки. Такое под силу только трудолюбивому, высокоинтеллектуальному народу, – говорится в поздравлении.– Независимость и суверенитет страны, мудрость и бесценный опыт ветеранов сегодня в руках молодого поколения. С такой молодежью Беларусь ждет достойное будущее. Никакие кризисы не испугают детей и внуков Победителей – отметил Александр Лукашенко.
# общество # Лукашенко

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