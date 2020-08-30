Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил шахтёров с праздником: ставите перед собой самые амбициозные задачи и успешно решаете их

30 августа 2020 11:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День шахтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Горнодобывающая промышленность – одна из ключевых для экономики нашей страны. С профессиональным праздником работников «Беларуськалия» и ветеранов калийной отрасли поздравил Президент Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил шахтёров с праздником: ставите перед собой самые амбициозные задачи и успешно решаете их-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ценный опыт нескольких поколений горняков, отточенный в трудностях и переданный молодежи, позволяет коллективу «Беларуськалия» ставить перед собой самые амбициозные задачи и успешно решать их. Не останавливаясь на достигнутом, сейчас вы реализуете очень важный и нужный проект строительство нового горно-обогатительного комбината, который станет еще одним драйвером отечественной горно-химической отрасли. Пусть ваши профессионализм, сила духа, созидательная энергия и далее способствуют росту благосостояния белорусов и процветанию нашей земли.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Депутат: неужели в такую Беларусь нас зовут? Где за другую точку зрения угрожают расправой тебе и твоим близким
29 августа 2020 17:53

Депутат: неужели в такую Беларусь нас зовут? Где за другую точку зрения угрожают расправой тебе и твоим близким

«Кто-то пытается манипулировать сознанием людей». Взгляд военного эксперта на то, что сейчас происходит в Беларуси
29 августа 2020 17:24

«Кто-то пытается манипулировать сознанием людей». Взгляд военного эксперта на то, что сейчас происходит в Беларуси

«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу
29 августа 2020 17:05

«С особым трепетом произносили слова клятвы». Новобранцы Института пограничной службы приняли присягу