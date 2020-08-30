Александр Лукашенко поздравил шахтёров с праздником: ставите перед собой самые амбициозные задачи и успешно решаете их

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают День шахтера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Горнодобывающая промышленность – одна из ключевых для экономики нашей страны. С профессиональным праздником работников «Беларуськалия» и ветеранов калийной отрасли поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ценный опыт нескольких поколений горняков, отточенный в трудностях и переданный молодежи, позволяет коллективу «Беларуськалия» ставить перед собой самые амбициозные задачи и успешно решать их. Не останавливаясь на достигнутом, сейчас вы реализуете очень важный и нужный проект – строительство нового горно-обогатительного комбината, который станет еще одним драйвером отечественной горно-химической отрасли. Пусть ваши профессионализм, сила духа, созидательная энергия и далее способствуют росту благосостояния белорусов и процветанию нашей земли.