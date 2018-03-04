Александр Лукашенко поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел

Новости Беларуси. С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов органов внутренних дел поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент подчеркнул, что «на счету у людей в милицейских погонах немало достижений, хорошей результативной работы, в которой сполна проявились мужество, профессионализм, гражданская ответственность. Органы внутренних дел надежно выполняют сложные и ответственные задачи по обеспечению правопорядка и законности в обществе, защите конституционных прав и свобод граждан, сохранению стабильности в государстве. Убежден, что вы и впредь будете достойно служить своему народу. Государство и общество высоко ценят ваши самоотверженность и преданность Отечеству», – говорится в поздравлении Президента.