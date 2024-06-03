Александр Лукашенко поздравил с 70-летием сотрудников МНИПИ

Свой юбилей – 70 лет со дня образования – отмечает сегодня Минский научно-исследовательский приборостроительный институт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветеранов производства и всех, кто трудится сегодня на предприятии, глава государства поблагодарил за преданность делу и высокий профессионализм.

В своем поздравительном послании Александр Лукашенко подчеркнул, что приборостроительный институт, созданный после Великой Отечественной – пример мирного трудового подвига народа-победителя. Тогда рабочие заложили мощную основу технологического и инновационного развития нашего государства.