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Александр Лукашенко поздравил с 70-летием сотрудников МНИПИ

03 июня 2024 07:39
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Свой юбилей – 70 лет со дня образования – отмечает сегодня Минский научно-исследовательский приборостроительный институт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ветеранов производства и всех, кто трудится сегодня на предприятии, глава государства поблагодарил за преданность делу и высокий профессионализм.

В своем поздравительном послании Александр Лукашенко подчеркнул, что приборостроительный институт, созданный после Великой Отечественной – пример мирного трудового подвига народа-победителя. Тогда рабочие заложили мощную основу технологического и инновационного развития нашего государства.

Александр Лукашенко поздравил с 70-летием сотрудников МНИПИ-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Разрабатывая и выпуская современные подвижные информационные, радиотелевизионные центры, средства технической защиты информации, информационного противоборства, приборы и оборудование для станкостроения, ядерной энергетики, космических средств, вы развиваете отечественную науку, укрепляете экономику страны, обеспечиваете национальную безопасность.

# Предприятия Беларуси # общество

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