Александр Лукашенко поздравил руководителя КВН Александра Маслякова с 70-летием

Популярному российскому телеведущему Александру Маслякову сегодня исполнилось 70. С юбилеем заслуженного деятеля искусств Российской Федерации поздравил Президент Беларуси.

На телевидение Александр Масляков пришел в 64-ом. Он был ведущим многочисленных программ, среди которых такие популярные как «Алло, мы ищем таланты», «А ну-ка, девушки», «А ну-ка, парни», «Весёлые ребята», которые сразу же завоевали зрительские симпатии.

Однако самым всенародно-любимым телепроектом стал «Клуб веселых и находчивых», которому Александр Васильевич посвятил 50 лет своей жизни. Он вывел на сцену много ярких и талантливых молодых людей. Белорусская молодежь также активно участвует в КВНовском движении. В Минске проходят игры Первой и Прьемьер лиги, которые ведет сын Маслякова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.