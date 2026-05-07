Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День работников радио, телевидения и связи – праздник людей, талант, мастерство и уникальные компетенции которых формируют информационную повестку и узнаваемый в мире образ суверенной Беларуси.

Глава государства отметил, что средства массовой информации, а также современная связь и сейчас трансформируются: «Происходит очередной технологический перелом, который требует интеллектуальных и технических ресурсов. Беларусь, благодаря продуманной государственной стратегии, обладает достаточными возможностями для внедрения инноваций».

Президент подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами.