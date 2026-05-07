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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи

07 мая 2026 07:39
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День работников радио, телевидения и связи – праздник людей, талант, мастерство и уникальные компетенции которых формируют информационную повестку и узнаваемый в мире образ суверенной Беларуси.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи-2

Глава государства отметил, что средства массовой информации, а также современная связь и сейчас трансформируются: «Происходит очередной технологический перелом, который требует интеллектуальных и технических ресурсов. Беларусь, благодаря продуманной государственной стратегии, обладает достаточными возможностями для внедрения инноваций».

Президент подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Коллективы редакций и журналисты не раз показывали пример гражданского мужества в критических ситуациях, защищая свою страну, правду и справедливость. Убежден, что и впредь вы сохраните лучшие традиции и всегда будете трудиться во благо Беларуси и ее народа.

Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам радио, телевидения и связи крепкого здоровья, счастья, хороших рейтингов и покорения новых профессиональных вершин.

# Александр Лукашенко # СМИ Беларуси

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