Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов радио, телевидения и связи
День работников радио, телевидения и связи – праздник людей, талант, мастерство и уникальные компетенции которых формируют информационную повестку и узнаваемый в мире образ суверенной Беларуси.
Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства отметил, что средства массовой информации, а также современная связь и сейчас трансформируются: «Происходит очередной технологический перелом, который требует интеллектуальных и технических ресурсов. Беларусь, благодаря продуманной государственной стратегии, обладает достаточными возможностями для внедрения инноваций».
Президент подчеркнул, что отечественные телеканалы и радиостанции постоянно работают над созданием качественного национального контента, пользуются весомым авторитетом в стране и за ее пределами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Коллективы редакций и журналисты не раз показывали пример гражданского мужества в критических ситуациях, защищая свою страну, правду и справедливость. Убежден, что и впредь вы сохраните лучшие традиции и всегда будете трудиться во благо Беларуси и ее народа.
Александр Лукашенко пожелал работникам и ветеранам радио, телевидения и связи крепкого здоровья, счастья, хороших рейтингов и покорения новых профессиональных вершин.