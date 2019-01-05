Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов организаций соцзащиты Беларуси со 100-летием

05 января 2019 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Система органов по труду и социальной защите празднует столетний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в ней заняты около 40 тысяч профессионалов. Во многих ситуациях именно от них зависят судьбы людей.

С юбилеем работников и ветеранов организаций соцзащиты поздравил глава государства.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов организаций соцзащиты Беларуси со 100-летием-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: 
Вы являетесь надежным партнером государства в построении справедливого общества, основанного на принципах доброго, внимательного и заботливого отношения к людям, защищаете интересы практически каждого человека. Достойный труд работников органов социальной защиты, направленный на поддержку ветеранов, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, семей, воспитывающих детей, заслуживает уважения и признания.

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов организаций соцзащиты Беларуси со 100-летием-4

# Государственная политика в сфере социальной защиты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения
04 января 2019 21:06

«Чудеса на Рождество»: в Могилеве с помощью ёлки желаний собрали подарки для детей из центра развивающего обучения

«Выехать в поле, как только позволит почва»: для аграриев определили крайний срок подготовки сельхозтехники к весне
04 января 2019 20:47

«Выехать в поле, как только позволит почва»: для аграриев определили крайний срок подготовки сельхозтехники к весне

«Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области
04 января 2019 20:12

«Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области