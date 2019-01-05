Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов организаций соцзащиты Беларуси со 100-летием

Новости Беларуси. Система органов по труду и социальной защите празднует столетний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в ней заняты около 40 тысяч профессионалов. Во многих ситуациях именно от них зависят судьбы людей.

С юбилеем работников и ветеранов организаций соцзащиты поздравил глава государства.