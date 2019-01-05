Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов организаций соцзащиты Беларуси со 100-летием

Новости Беларуси. Система органов по труду и социальной защите празднует столетний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в ней заняты около 40 тысяч профессионалов. Во многих ситуациях именно от них зависят судьбы людей.
С юбилеем работников и ветеранов организаций соцзащиты поздравил глава государства.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы являетесь надежным партнером государства в построении справедливого общества, основанного на принципах доброго, внимательного и заботливого отношения к людям, защищаете интересы практически каждого человека. Достойный труд работников органов социальной защиты, направленный на поддержку ветеранов, пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, семей, воспитывающих детей, заслуживает уважения и признания.