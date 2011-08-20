Александр Лукашенко поздравил президента Венгрии и народ этой страны с Днем святого Иштвана

Главный государственный праздник — День свято́го И́штвана — отмечают в Венгрии.

В 1000 году Иштван I стал первым королем Венгерского королевства. Считается, что именно он заложил основу современного государства. Во времена его правления венгры приняли христианство. Много новшеств было введено в политическое устройство страны.

С национальным праздником Днем святого Иштвана Президента Венгерской Республики и народ этой страны поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко выразил надежду на дальнейшее расширение между странами политического диалога, основанного на принципах взаимного уважения и сотрудничества. Глава государства также высказал уверенность в успешном развитии дружеских белорусско-венгерских отношений на благо наших народов, укрепления безопасности на европейском континенте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».