Александр Лукашенко поздравил президента Афганистана и народ этой страны с Днем Независимости

В Афганистане отмечают День независимости. Великобритания признала суверенитет страны после своего поражения в третьей англо-афганской войне в 1919 и заключения Равалпиндинского договора.

Первым независимость Афганистана признал СССР, оказывая впоследствии всестороннюю поддержку этому государству, что послужило укреплению национального суверенитета страны.

Сегодня главные торжества по случаю национального праздника с участием Президента страны Хамида Карзая пройдут в Кабуле.

С Днем Независимости Президента Афганистана поздравил глава нашего государства. Александр Лукашенко передал Хамиду Карзаю и всему афганскому народу пожелания успехов, мира и благополучия. И отметил, что две страны имеют значительные перспективы для расширения двусторонних отношений, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».