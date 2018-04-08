Александр Лукашенко поздравил православных христиан со светлым Христовым Воскресением

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил белорусов с православной Пасхой. Слова Президента Республики Беларусь приводит пресс-служба главы государства.

Поздравление Президента Беларуси с Христовым Воскресением

Православным христианам Беларуси

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас со светлым Христовым Воскресением!

Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие.

Этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, и знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего своё сердце для веры.

Особая атмосфера этих дней дарит прихожанам глубокую, неподдельную радость, укрепляет стремление творить хорошие дела, окружать заботой родных, близких и тех, кто нуждается в сострадании и поддержке.

Пусть Пасха принесёт в ваши дома и семьи спокойствие, благополучие и весеннее настроение.

Желаю вам счастья, крепкого здоровья и взаимопонимания.

Александр Лукашенко.