Александр Лукашенко поздравил православных христиан со светлым Христовым Воскресением

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил белорусов с православной Пасхой. Слова Президента Республики Беларусь приводит пресс-служба главы государства.
Поздравление Президента Беларуси с Христовым Воскресением
Православным христианам Беларуси
Дорогие соотечественники!
Искренне поздравляю вас со светлым Христовым Воскресением!
Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие.
Этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, и знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего своё сердце для веры.
Особая атмосфера этих дней дарит прихожанам глубокую, неподдельную радость, укрепляет стремление творить хорошие дела, окружать заботой родных, близких и тех, кто нуждается в сострадании и поддержке.
Пусть Пасха принесёт в ваши дома и семьи спокойствие, благополучие и весеннее настроение.
Желаю вам счастья, крепкого здоровья и взаимопонимания.
Александр Лукашенко.