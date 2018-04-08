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Александр Лукашенко поздравил православных христиан со светлым Христовым Воскресением

08 апреля 2018 06:23
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил белорусов с православной Пасхой. Слова Президента Республики Беларусь приводит пресс-служба главы государства.  

Поздравление Президента Беларуси с Христовым Воскресением  

Православным христианам Беларуси  

Дорогие соотечественники!  

Искренне поздравляю вас со светлым Христовым Воскресением!  

Святая Пасха символизирует торжество жизни и объединяет людей, для которых нравственными ориентирами являются доброта и милосердие.  

Этот праздник раскрывает суть христианства, наполненного светом и любовью, и знаменует собой духовное обновление каждого человека, открывшего своё сердце для веры.  

Особая атмосфера этих дней дарит прихожанам глубокую, неподдельную радость, укрепляет стремление творить хорошие дела, окружать заботой родных, близких и тех, кто нуждается в сострадании и поддержке.

Пусть Пасха принесёт в ваши дома и семьи спокойствие, благополучие и весеннее настроение.  

Желаю вам счастья, крепкого здоровья и взаимопонимания.  

Александр Лукашенко.  

# общество # Пасха

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