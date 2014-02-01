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Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 5-летней годовщиной интронизации

01 февраля 2014 15:03
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 5-летней годовщиной интронизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Ваша жизнь является для священнослужителей и верующих примером неустанной заботы о людях во имя укрепления веры, христианской любви и мира. Вы делаете все для совершенствования современного общества, содействуя воспитанию молодежи, упрочению семьи, сохранению православных традиций и ценностей.

# общество # Религия # Александр Лукашенко # Юбилеи

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