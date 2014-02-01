Новости Беларуси. Александр Лукашенко поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 5-летней годовщиной интронизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

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