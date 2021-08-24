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​Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 30-й годовщиной Дня независимости

24 августа 2021 07:47
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Украина отмечает 24 августа День независимости. В 2021 году страна празднует 30-ю годовщину. Народ Украины с праздником поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 30-й годовщиной Дня независимости-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Несгибаемая воля украинцев позволила с достоинством пройти долгий и мучительный путь к приобретению собственной государственности. И в сегодняшних непростых условиях, когда в мировом масштабе доминируют недоверие, конкуренция и конфронтация, хочу выразить уверенность, что присущие украинскому народу мудрость, рассудительность и дальновидность помогут нашим странам сохранить традиционное взаимное уважение, поддержку и высокий уровень сотрудничества.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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