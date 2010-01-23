Александр Лукашенко поздравил Александра Аверкова с 50-летием

В своем поздравлении глава государства выразил уверенность, что Александр Аверков будет и в дальнейшем работать с таким же высочайшим мастерством, энергией и энтузиазмом, вносить весомый вклад в развитие белорусского телевидения.

Напомним, что в 2005 году телеведущий Александр Аверков стал лауреатом Государственной премии Республики.

Александр Аверков, телеведущий:

– Я сегодня принимаю много поздравлений, безусловно, приятно. Наверное, это этап в жизни, который подтверждает, что что-то получилось, что-то, может быть, нет. Но у меня еще есть время что-то исправить и сделать еще много хорошего. Главное, чтобы хоть по шагу, но продвигаться вперед. Мы с вами не для того пришли, чтобы считать года, а что-то успеть сделать за эту жизнь.