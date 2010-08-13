Александр Лукашенко посетит с визитом Минскую область

В центре внимания главы государства будут вопросы земледелия и животноводства. Предполагается, что речь пойдет о научной составляющей этих важных отраслей сельского хозяйства.

Смолевичский район — место, где аграрии и ученые идут рука об руку. Здесь расположены два научно-практических центра Национальной Академии наук — по земледелию и по животноводству. Можно сказать, что здесь начинаются все передовые технологии в белорусском сельском хозяйстве. Например, специалисты по земледелию внедрили более 200 сортов зерновых и зернобобовых культур, рапса, льна, злаков, кормовой и сахарной свеклы.

Ожидает, что сегодня главе государства покажут завод по производству семян. Его строительство уже на завершающей стадии. Возведение, конечно, стоит денег, но в итоге поможет значительно сэкономить на закупке семян.

На тему животноводства пойдет разговор в хозяйстве «Заречье». Здесь расположен Республиканский селекционный центр по свиноводству. Эта небольшая ферма, по словам ученых, решит пробелму свиноводства в стране. Задуман он для осуществления скорого перехода на конкурентноспособную генетику. Из Франции завезли полтысячи свиноматок, чтобы вести борьбу со шпиком — это мясные породы хрюшек. На такой свинине можно заработать, несмотря на возрастающую на рынке конкуренцию. В итоге готовы выйти на полумиллионное поголовье свиней в стране и производить 500 тонн свинины в год.

Местные хозяйства были отданы по крышу Академии наук несколько лет назад, и для них это стало поистине вторым рождением. Ведь все наработки внедряются в первую очередь именно здесь.