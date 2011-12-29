Александр Лукашенко посетил Жодинский детский дом, вручил ребятам сладкий подарок и передал в дар дому развивающие игры и спортивные тренажеры

Новости Беларуси, Жодино. Самому старшему воспитаннику этого детского учреждения всего семь лет. Президент пообщался с воспитанниками и сотрудниками детдома и даже принял участие в уроке рисования. Новый год – самый сказочный праздник. Наверное, каждый из нас загадывает желание. И так хочется, чтобы оно осуществилось. Чудеса – в них особенно верят здесь, в Жодинском детском доме.

Вот Вика признается: на Новый год мечтает получить в подарок...

Вика:

Славный праздник Новый год. То есть сам праздник. Несмотря на то, что Вике уже почти три, настоящий Новый год для нее будет впервые, как и для многих воспитанников детского дома. Их истории очень похожи: мама с папой выпивают, а за всем этим забыли о самом главном – детях. Подарить им тепло стараются воспитатели. Вот, подготовили новогоднее представление. И сами не ожидали, что поздравить детей приедет президент.

Маленькая Алина сразу даже и не поверила.

Видела президента на фотографии, но то, что Александр Григорьевич придет к ней в группу… Не растерялась. Предложила вместе раскрасить кота в сапогах.

К общему делу дети быстро подключили и младшего сына главы государства Николая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И пусть у сказочного героя будут синие или зеленые сапоги, такое оно – детское желание. Президент не спешил уходить, как будто пытаясь каждому ребенку подарить частичку тепла. Как отец, глава государства интересуется, какие новогодние мечты. Не секрет – каждый ребенок хочет особенно здесь просто подарок. Не важно какой, но чтобы он был. Президент признается, пришел в гости не с пустыми руками.

А в этой группе самые маленькие. Воспитатели предупреждают: малыши разговаривают плохо. Сотрудники даже говорят, что дети не воспринимают чужих. Мягкие дракоши дети раскрывали с неимоверной скоростью. Ведь хочется узнать что там.

Главный подарок от президента всех ждал в спортивном зале. Теперь есть, где и с чем разгуляться. От восторга дети не знали, что испытывать первым: батут или настоящие спортивные, правда, детские тренажеры.

Дети на Новый год очень хотели настольные игры – пожелание учли. Правда, изучению они поддались не сразу – коробку не смогли открыть.

И какой праздник без елки и новогоднего представления? По мотивам сказки Гофмана о Щелкунчике.

Дети постоянно оглядывались назад. Спешили рассказать президенту о своих впечатлениях. А вдруг Крысиный король и впрямь захватит город. Но в сказке счастливый финал.

На представление пришел и Дед Мороз.

И как же без хороводов. Конечно, с президентом.

Каждый сегодня нашел под елкой подарок. А потом все вместе ели праздничный торт. Вкуснее все-таки руками.

В группах дети разворачивали подарки и обязательно подсматривали у соседа – а вдруг там лучше.





Несомненно, такой праздник запомнится надолго. Как и гости.

Дети:

Мы вместе водили хоровод. Александр Григорьевич Лукашенко веселый, хороший, добрый. Дети тоже подготовили подарки президенту. Не без помощи воспитателей. Декоративную елку и альбом с фотографиями «Глава государства посещает детский дом 16 лет назад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так что это уже традиция. В канун Нового года Александр Лукашенко приезжает к детям. Важно, чтобы у каждого ребенка был праздник.

Правда, главный подарок для самого президента – это новость о том, что воспитанников становится меньше. Почти 20 малышей в этом году вновь обрели семью. Некоторые вернулись в биологические – мама и папа одумались. Здесь свою огромную роль, отметили воспитатели, сыграло государство. Сотрудница Жодинского детского дома:

18 детей у нас ушли в семью. Причем из 18 пять – в биологическую, в чем нам помог Декрет. Одумались родители.

Мы контролируем процесс. Хоть дети просят подарить им конфеты, куклы, но в душе каждый мечтает о маме и папе. И просят подержать их на коленях. Уже 30 декабря маленького Ванюшу из детского дома заберут новые родители.