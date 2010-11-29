Александр Лукашенко посетил выставку технических новинок в рамках Молодежного инновационного форума

Президент заявил, что разработки молодых белорусских ученых необходимо активнее продвигать на экспорт. Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость более тесного взаимодействия отечественной науки и производства.

Речь идет о присутствии в реальном секторе экономики заинтересованных лиц или организаций, которые бы заботились о скорейшем внедрении в жизнь новейших научных достижений.

Во время общения Александра Лукашенко с представителями молодого поколения ученых главе государства подарили «Ленту Мебиуса», символизирующую бесконечность познания и поблагодарили за поддержку, оказываемую государством. Президент отметил, что эта помощь в дальнейшем удвоится, однако главное – чтобы был результат.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы были действительно молодежные разработки, чтобы молодые участвовали в этом. А может быть, чисто молодые коллективы.

Я думаю, что 130 разработок – это небольшой процент, который мы имеем в стране. Все это должно реализовываться. Если мы действительно считаем, что этой разработке быть, что она нужна нашей стране. Что она перспективна и экспортооориентирована. Для нас это важно.

Если это эффективно и польза от этого форума есть, то надо их проводить. Давайте в этом направлении действовать. Главное, чтобы это было задействовано не только у нас, но и производилось на экспорт.

Выставка – это, своего рода, старт молодежного инновационного форума, который собрал в Минске около 500 новаторов со всей республики. Семь технологий с грифом «впервые в мире», 17 новинок для Беларуси и десятки проектов. Всего более 100 экспонатов. Это новейшие разработки в аграрной сфере, IT-технологиях, машиностроении, медицины, образовании и военно-технической области, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Молодым ученым есть что предложить. И если, скажем, создание некоторых новых лекарств на начальном этапе, то технология очистки промышленных помещений уже приносит доход.

Иван Анищенко, магистрант Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Нами были разработаны два химических соединения, которые способны блокировать ВИЧ-инфекцию. Мы смогли этого достигнуть сначала благодаря теоретическому использованию суперкомпьютера, а далее они были апробированы и проведены начальные медицинские тестирования.

Дмитрий Мельник, инженер-технолог дочернего предприятия технопарка БНТУ:

Загрязняющие вещества поступают в аппарат, где подвергаются очистке при помощи технической воды. А она очищается специальными микроорганизмами.

Преимущества системы: долговечность, пожаробезопасность. Она дешевле мировых аналогов в 2-3 раза и внедрена на многих предприятиях Беларуси, России и стран СНГ.