Александр Лукашенко посетил Республиканский центр олимпийской подготовки по гребным видам спорта в Заславле

Президент требует максимально высоких результатов от выступлений спортсменов-гребцов, в подготовку которых государство вкладывает огромные средства. Об этом заявил Александр Лукашенко во время посещения Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта в Заславле.

В центре внимания были вопросы развития спорта в целом и создания туристической инфраструктуры вблизи спортивных комплексов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В копилке 18-летнего Жени есть первая медаль. Несколько дней назад он привез ее из немецкого Бранденбурга, где проходил юниорский Чемпионат мира. Вместе с напарником и тезкой они взяли бронзу на каноэ-двойке. «К медали шел с детства», — говорит спортсмен.

Евгений Тенгель, бронзовый призер Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров:

Первая медаль далась тяжело, потому что готовились к ней очень долго — с самого детства. Я занимаюсь греблей с 9 лет.

Огромное значение имеет зал, водные условия. Конечно, хотелось бы больше инвентаря.

Именно для таких ребят, как Женя, и сделали Гребной канал. Это было поручение президента. В 2006 Александр Лукашенко поставил задачу — заняться реконструкцией спортивного объекта. Что сделано — показали сегодня президенту.

Не совсем устраивают главу государства сроки. При строительстве подобных объектов время — деньги, говорит президент. Три года назад здесь ввели в эксплуатацию гидротехническую часть канала. Осенью 2009-го построен лабораторный корпус и трансформаторная подстанция. Досрочно сдали столовую, общежитие, тренажерные залы, эллинги для хранения лодок и медико-восстановительный корпус с банными комплексами.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

В апреле мы баллотировались на проведение в 2015 году Чемпионата мира по академической гребле. Технические делегаты приезжали и дали высокую оценку. Хотя тогда мы того лоска не имели, который имеем сегодня.

Белорусские спортсмены, занимаясь на базе Республиканского центра олимпийской подготовки, ежедневно оценивают уровень оснащенности гребного канала, что называется на себе. Как было раньше, не понаслышке знает олимпийская чемпионка Екатерина Карстен. Она начинала здесь еще в конце 80-х.

Екатерина Карстен, олимпийская чемпионка:

Конечно, намного лучше, чем было. Если тренироваться на мировом уровне, то и канал должен быть на мировом.

Приезд главы государства — повод прервать тренировку и пообщаться. Президент по-доброму называет академистов, байдарочников, каноэистов «баловнями».

Александр Лукашенко:

Не дай бог вы плохо выступите! На мире надо выступать нормально, у вас же отбор, Олимпиада. Уж мало не покажется всем. Потому что такие условия создали, столько денег угрохали, особенно для сохранения школы. Конечно, если бы вас не было, мы это не делал бы. Задача была одна — сохранить то большое, что у нас когда-то было.



Вкладывая в спортсменов государство, ждет отдачи. На носу у гребцов — первенство мира в Словении. В перспективе — Олимпийские игры в Лондоне в 2012. От Национальной сборной ждут три медали.

Александр Лукашенко:

Это очень полезный вид спорта. Большего развития, чем гребля, наверное, никакой вид спорта не дает. Самый тяжелый вид спорта. Вы — люди героические. Давайте результаты — приходите за деньгами, за квартирами, за славой, за популярностью и так далее. Но нужен результат.

Вокруг Гребного канала в Заславле нужно развивать туристическую инфраструктуру, считает президент. Именно на этом крупные спортивные объекты могут самостоятельно зарабатывать.

Александр Лукашенко:

Здесь можно заработать деньги, правда, лето упустили. Такой объект шикарный. Пускай люди приходят, пусть смотрят, как вы тренируетесь. Наоборот, для спортсмена хорошо, когда за ним наблюдают семьи.

Это направление прорабатывается. Преимущества Гребного канала — близость Минска, автотрассы и водоемов. Деловой и спа-центр, боулинг, ресторан, велодорожка, водный туризм — всё это и не только — в проекте.

Гребной канал — пусть и большая, но все же капля в море спортивного строительства в стране. Сегодня процесс возведения подобных объектов не останавливается. Речь не только о столице, но и о регионах. Только в Минской области и только за эти полгода ввели в строй новые ФОКи в Любани, Березино, Борисове. В сентябре такие же заработают в Мяделе и Молодечно, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Строительство объектов, которые мы начали строить по инициативе главы государства, не будет прекращаться. Для проведения международных соревнований или учебно-тренировочного процесса у нас в стране условия созданы.

Центр по фристайлу, легкоатлетический манеж, реконструкция комплексов в Стайках и Раубичах, Республиканский центр по теннису, «чижовка-Арена» — вот неполный перечень того, что делают для профессионалов в спорте. Таких, как Женя Тенгель. Плюс к этому ФОКи в районах страны — это уже для каждого белоруса.